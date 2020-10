Makeup facile: base leggera e luminosa passo dopo passo

L’esperta di makeup Francesca Pagano, ci accompagna nella realizzazione di una base viso leggera e luminosa, perfetta per tutti i giorni semplice da realizzare e di grande effetto.

Dopo aver imparato come detergere perfettamente la pelle del viso e prepararla al trucco, eccoci arrivati al secondo appuntamento con ‘Makeup Facile’ un mini percorso in cui imparare le basi del trucco con l’esperta Fracesca Pagano che ci accompagnerà passo dopo passo nel creativo mondo del makeup.

Oggi scopriamo come realizzare una base viso leggera e luminosa, mimetizzando i piccoli difetti e donando all’incarnato e allo sguardo molta luminosità con i piccoli ‘segreti del mestiere’.

Come realizzare una base leggera e luminosa: fondotinta, correttore, terra e blush

Dopo aver preparato la pelle al makeup detergendola e applicando una crema viso ed un contorno occhi idratanti, eccoci arrivati al primo degli step del makeup, il fondotinta, prodotto che troppo spesso viene applicato come una qualsiasi crema viso ma che necessita di cura e attenzione e soprattutto di essere scelto in base alla tipologia di pelle. Per la pelle grassa, saranno perfetti tutti i fondi opacizzanti e a lunga durata mentre per le pelli normali, ottime tutte le texture avvolgenti e ricche di ingredienti idratanti.

Il fondotinta potrà essere applicato con un pennello o con una spugnetta specifica e andrà sfumato con attenzione, soprattutto sul collo e all’attaccatura di orecchie e capelli. Il correttore regalerà allo sguardo luminosità e un aspetto riposato, importantissima, anche in questo caso la scelta della formulazione.

Scolpire i lineamenti del viso utilizzando una terra dai toni freddi e un blush che doni un aspetto sano e femminile, saranno i passi finali di una base makeup perfetta.

Non perdete il video del primo appuntamento con ‘Makeup Facile’ sulla detersione ed idratazione del viso e degli strumenti per applicare il fondotinta.

“Non sono capace di leggere un messaggio triste senza prima mettermi il rossetto”

(Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany”)