Pranzo di Natale 2020, il menu completo della tradizione dall’antipasto al dolce e i consigli giusti per organizzare la tavola e la preparazione delle pietanze.

Il pranzo di Natale è alle porte e per questo vogliamo iniziare a regalarvi tante idee e ricette per rendere le riunioni familiari e i giorni di festa unici e indimenticabili, soprattutto dal punto di vista gastronomico. Tanti piatti dall’antipasto al contorno che attingono le loro radici nel passato e nella tradizione popolare del nostro paese. Delle video ricette semplici da seguire che vi indicheranno tutti gli ingredienti e i passaggi nella preparazione. In attesa delle feste natalizie potrai sgranocchiare qualche sano biscotto proteico con rachidi e avena!

Pranzo di Natale 2020: come organizzarsi per la preparazione del cibo e della tavola

Il Natale sta per arrivare e se sul menu della tradizione esistono sempre pochi dubbi, su come organizzare tutto al meglio, tavola e decorazioni comprese, in ogni famiglia vi è sempre molta confusione. Ci si può organizzare a piccoli passi, iniziando ad organizzare la tavola per tempo per poi a ridosso del 25 dicembre fare la spesa ed anticipare la preparazione di alcune ricette.

Come organizzarsi per la preparazione della tavola per il pranzo di Natale 2020

Sebbene quest’anno per via dell’epidemia da Covid-19 non si sappia bene se si potrà festeggiare con la famiglia al completo, preparare la tavola e le decorazioni natalizie sarà essenziale per non perdere la gioia di quello che per alcuni è il momento più bello dell’anno.

Per questo sarà bene decidere quale tovaglia mettere e magari stirarla per bene, oppure andare ad acquistarne una nuova che metta molta allegria. Per quanto riguarda il centro tavola ed i segna posto, se non si opta per il fai da te e si preferiscono delle decorazioni di bacche, rami di abete e fiori freschi, ci si potrà recare dal fiorista per prenotare tutto per tempo.

Una volta preparati i segna posto, il tovagliato ed il centro tavola, il materiale potrà essere messo tutto in una scatola in attesa di essere utilizzato. Piatti, bicchieri e posate, saranno quelle che solitamente si utilizzando per le ‘occasioni importanti’ , ricordando che dei semplici piatti bianchi, risultano essere sempre raffinati.

Come organizzarsi per la spesa di cibo e bevande

Le bevande, come vino, spumante e bibite, tisane comprese, potranno essere acquistati anche con molto anticipo e riposti per poi essere messi in fresco poco prima del giorno di Natale.

Dopo aver scelto il menu completo per il pranzo di Natale 2020, si potrà stilare una lista della spesa, acquistando in anticipo tutto ciò che si può conservare, come pane in cassetta, biscotti, panettoni, pandori, torroni come anche le salse conservate. Si potranno ordinare carne o pesce con largo anticipo così da avere la spesa assicurata e solo da ritirare nei giorni di caos che arriveranno come ogni anno. Tutto ciò potrà essere comprato e messo da parte con anticipo e lista della spesa alla mano, sarà tempo guadagnato.

Come organizzarsi per la preparazione delle pietanze

A poche ore dal 25 Dicembre si potrà iniziare ad impegnarsi nella preparazione di sughi e salse per i primi piatti, roast beef o polpettoni di carne, biscotti o torte, e anche teglie di lasagne e cannelloni che potranno essere conservati in frigorifero dal giorno prima o addirittura preparati e congelati qualche settimana prima del Natale. In questo modo, al mattino del 25 dicembre si dovranno assemblare gli ingredienti, cuocere, riscaldare o dedicarsi alla preparazione delle pietanze più semplici come gli antipasti o i contorni.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti della tradizione

Un buon pranzo inizia sempre con un antipasto, magari accompagnato da delle bollicine che possano regalare l’occasione di un primo brindisi in compagnia. Abbiamo selezionato per voi 4 ricette di antipasti tradizionali che non possono mancare sulla tavola natalizia.

