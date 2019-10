Dei biscotti proteici perfetti da gustare pre e post allenamento molto gustosi e semplici da preparare.

Dei biscotti proteici alle arachidi, avena e banane perfetti per chi pratica sport o per chi ama seguire un regime alimentare controllato prediligendo pasti proteici durante la giornata. Perfetti per una colazione super energetica che aiuti ad affrontare tutti gli impegni quotidiani. Se cerchi una ricetta per delle barrette proteiche davvero gustose, clicca qui!

Preparare questi gustosi biscotti sarà semplice e scoprirete che il loro gusto conquisterà tutti al primo assaggio. Non vi resta che seguire il video tutorial!

Come preparare i biscotti per sportivi con arachidi e avena, il video tutorial

Per preparare i biscotti per sportivi con arachidi, avena e banana, avrete bisogno di:

150 grammi di farina di fiocchi d’avena

50 grammi di burro di arachidi

110 grammi di polpa di banana

1 pizzico di cannella

15 grammi di cioccolato fondente

2 grammi di lievito per dolci (facoltativo)

1 pizzico di sale

10 ml. di latte di soia

Per preparare i biscotti si dovrà sbucciare la banana e ridurla in purea, miscelare la bana con la cannella ed il burro di arachidi. Poi aggiungere le gocce di cioccolato, il sale, la farina di avena ed il lievito. Miscelare il composto fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Stendere la pasta e con le formine ricavare tanti biscotti, magari farcendoli con un’arachide o delle gocce di cioccolato fondente. Stendere i biscotti in una teglia foderata di carta da forno e cuocere a 160C° per 15 minuti a forno ventilato.

