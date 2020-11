View this post on Instagram

🐷MARITOZZI FIT🐷 ATTENZIONE: sono estremamente ILLEGALI!!! Soffici e stragolosi, vi sembrerà di mangiare un maritozzo vero! Sono senza zucchero e UDITE UDITE, un maritozzo ha 2g di grassi! Se non li provate siete PAZZI!♥️ . . 📝INGREDIENTI PER 2 MARITOZZI: -70g di farina di farina di Manitoba -40g di farina 00 -20ml di latte -20g di miele -un uovo -4g di lievito di birra secco •Per la farcia: -150g di yogurt greco ( io ho usato 0%, ma se usate 5% sarà come una panna!) -15g di eritritolo o dolcificante a scelta -3g di pannafix (opzionale) . . 👩🏽‍🍳PROCEDIMENTO: -Setacciare le farine e aggiungere il lievito, poi incorporare l’uovo, il miele ed infine il latte. -Impastare con le mani e in caso fosse troppo appiccicoso aggiungere poca farina, se troppo farinoso, aggiungere latte a filo. -Formare un panetto e mettere in una ciotola, coprire con la pellicola e mettere a riposare per almeno 1 ora. -Quando l’impasto sarà diventato almeno il doppio, dividere in due e mettere su una teglia coperta di carta forno, quindi lasciare nel forno spento ancora mezz’ora. -Preriscaldare il forno e cuocere per 15’ a 160 gradi. -Una volta cotti lasciar intiepidire, intanto preparare la farcia mescolando tutti gli ingredienti. -Aprire, farcire e SBRANARE!♥️ . . Macros per maritozzo (Con farcia): 52c-16p-2f // 293 calorie . . . #healthybreakfast #maritozzo #fitfoodporn #healthyfood #brioche #foodporn #ilmegliodelfit #light #homemade #ricettefitchesembranofat #foodaddiction #foodpassion #foodlovers #cibo #cucina #ricette #foodie #gnam #cucinasana #cucinare #lowcarb #colazionesana #repostfood #passionefoood1 #ricettedapalestrati