Trucco occhi 2020 soft smoky eye: a chi sta bene, consigli, prodotti, video

Il soft smoky eye è uno dei makeup occhi di tendenza in questo 2020. Scopriamo a chi sta bene, i prodotti e come realizzarlo in modo perfetto.

Il trucco occhi in questo 2020 è senza dubbio il catalizzatore di attenzione della bellezza femminile, vuoi perché le tendenze delle passerelle lo hanno ‘consacrato’ ma anche per l’utilizzo della mascherina che sacrifica sorrisi e rossetti per la maggior parte della giornata.

Il soft smoky eye è uno dei ‘must have’ al quale nessuna donna dovrebbe rinunciare perché semplice da realizzare, adatto a tutte e molto molto raffinato. Scopriamo cosa è il soft smoky eye, quali sono i prodotti per realizzarlo, come realizzarlo e gli esaustivi video tutorial.

Trucco occhi 2020: cosa è il soft smoky eye

Per capire cosa sia un soft smoky eye, non può assolutamente sfuggire la definizione di smoky eye che in italiano significa ‘occhi fumosi’. Dalla stessa definizione lo smoky eye è un makeup che mette in risalto lo sguardo con toni intensi e sfumati, primo fra tutti il nero, ma anche il marrone, il blue e tutte le tonalità ‘strong’.

Il soft smoky eye è uno smoky ma riproposto con tonalità più chiare, luminose e dolci, perfette per ogni tipologia di donna e soprattutto per ogni occasione, dalla giornata lavorativa, alla serata romantica. Lo sguardo sarà sempre magnetico e in primo piano ma in modo più raffinato e donando al viso molta luce. Perfetto per tutte le donne amano il makeup sobrio e femminile e anche per chi non si destreggia perfettamente con pennelli e ombretti.

Soft smoky eye: a chi sta bene

Il soft smoky eye sta davvero bene ad ogni tipologia di donna. Può essere realizzato in tantissime tonalità di ombretti, prediligendo un finish opaco, satinato o anche, per un makeup da sera ‘glitterato’.

Le tonalità chiare, anche luminose, riescono ad esaltare la bellezza femminile in modo discreto e se scelte in base al sottotono della propria pelle e ai colori di occhi e capelli, saranno davvero perfette.

Questa tipologia di makeup si addice alla ragazza giovanissima che vuole mettere in evidenza lo sguardo con dei toni pescati, biscotto o rosati o anche alla donna più matura che può realizzare un soft smoky eye sui toni del marrone e del caramello. Insomma un trucco occhi alla portata di tutte.

Soft smoky eye: come realizzarlo in modo perfetto

Il soft smoky eye è un makeup adatto ad ogni donna e si può realizzare in modo semplice, sfumando i colori dal più scuro al più chiaro. Le tonalità che si dovranno prediligere per truccare gli occhi in modo ‘soft’ saranno tutte le medio chiare.

Il makeup si realizza sfumando sulla palpebra mobile l’ombretto più scuro, fino alla piega dell’occhio per poi applicare gli ombretti più chiari sfumandoli verso l’alto. La rima palpebrale potrà essere messa in evidenza con un linea di matita sfumata o un eyeliner ma sempre mantenendosi sulla rima palpebrale che sarà poi messa in evidenza da un mascara volumizzante.

Soft smoky eye: quali prodotti utilizzare



Per realizzare un soft smoky eye si dovranno avere degli ombretti dalle tonalità ‘naturali’ perfette tutte le palette natural, dove le nuances vanno dal vaniglia al marrone intenso oppure dal bianco al grigio intenso. Via libera anche agli ombretti singoli che si sposino bene tra loro e che esaltino la bellezza di ogni donna.

Come realizzare un ‘soft smoky eye’ i video tutorials

Abbiamo selezionato per voi alcuni video tutorial molto esaustivi. Seguendo le indicazioni potrete realizzare il vostro soft smoky preferito!

Ogni donna ha il suo fascino e il makeup è senza dubbio uno degli strumenti di fascino femminili più amato.