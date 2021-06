Vuoi un occhio allungato? Ecco come dovresti applicare la matita nera!

L’occhio allungato e femminile è nel desiderio di molte donne. Ecco come dovresti applicare la matita nera per ottenere l’effetto ‘foxy eyes’ in pochissimi passaggi.

Tutte le donne amano l’effetto occhio allungato questo perché regala fascino e un aspetto molto femminile. Sono moltissime le tecniche di makeup che ci permettono di correggere la naturale forma degli occhi, ma oggi vogliamo davvero regalarvi la possibilità di imparare a realizzare l’effetto di un occhio allungato con la semplice matita nera.

La matita nera è un ‘must have’ del makeup che non dovrebbe mai mancare nel beauty di una donna. Le due principali tipologie di matita che ogni donna dovrebbe avere è sono la waterproof e la matita kajal decisamente più morbida e sfumabile. Anche soltanto con una matita nera ed un buon mascara il trucco occhi si potrà considerare completo. Non ci resta che imparare la tecnica per realizzare un perfetto ‘foxy eyes’ makeup in modo semplice.

->> LEGGI ANCHE: Makeup labbra: con questi piccoli trucchetti saranno pazzesche tutto il giorno!

Come allungare l’occhio con la matita nera: il ‘foxy eye makeup’ alla portata di tutte!

La matita è forse il primo prodotto makeup che ogni ragazzina compra e applica ogni giorno, fosse anche soltanto nella rima palpebrale interna, e che crescendo imparerà a trasformare in un vero e proprio strumento di fascino. In alcune culture la bordatura dell’occhio si è trasformata nell’essenza della donna e la verità è che soltanto la matita scura riesce a donare quella profondità allo sguardo sia sugli occhi chiari che su quelli scuri.

Con la matita si potrà poi regalare agli occhi un aspetto allungato seguendo pochi consigli su come applicarla e sfumarla in modo corretto. Un video tutorial della beauty blogger ‘Its Nora’ ci permetterà di imparare a realizzare un ‘foxy eye makeup’ con occhi liftati come quelli di Bella Hadid. Pochi e semplici passaggi che vi permetteranno di sconvolgere la vostra forma naturale degli occhi, anche quelli tondi e grandi.

->>LEGGI ANCHE: Ami le labbra rosa? Attenta a scegliere la tonalità più giusta per te!

Vi basterà seguire tutti i consigli della bravissima blogger per imparare a truccare i vostri occhi in modo da allungare lo sguardo e renderlo davvero irresistibile. Non vi resta che preparare dei pennelli da makeup occhi, degli ombretti, un buon mascara e lei, la protagonista assoluta, la matita!