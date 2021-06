“Mi fa male”: Emma Marrone lo annuncia a pochi giorni dal grande evento

Emma Marrone, a Verona per il live che terrà all’Arena e che la riporterà sul palco dopo più di un anno, non nasconde l’ansia e la paura.

Il giorno del ritorno sul palco si avvicina ed Emma Marrone non nasconde l’ansia per il grande evento. Dopo essersi preparata per mesi, allenadosi e provando le varie coreografie con il corpo di ballo che la accompagnerà durante il Fortuna Live 2021, Emma Marrone è pronta per tornare a riabbracciare il suo pubblico.

Dopo più di un anno, però, non nasconde la paura di doversi esibire nuovamente live. Il tour che partirà ufficialmente dall’Arena di Verona il prossimo 6 giugno è lo stesso che Emma avrebbe dovuto tenere lo scorso anno quando, in occasione del decimo anniversario della sua carriera, si sarebbe dovuta esibire sul palco dell‘Arena di Verona, totalmente gremita.

La pandemia, però, ha costretto tutti gli artisti a rinviare i vari eventi. Con il ritorno graduale alla normalità, Emma ha deciso di tornare a fare la cosa che ama di più: esibirsi live davanti ai propri fans. A pochi giorni dal grande evento previsto per il 6 e 7 giugno, però, non nasconde la paura.

Emma Marrone emozionata per il live all’Arena di Verona

Ansia ed emozione: sono questi i sentimenti che sta provando Emma Marrone a pochi giorni dai live che terrà davanti all’Arena di Verona e che le darà l’occasione di ricominciare a fare il proprio lavoro davanti al pubblico che la segue da più di dieci anni. Dopo aver raggiunto la città di Verona, Emma che ha annunciato anche il duetto con Loredana Bertè, ha visitato l’Arena non nascondendo l’emozione.

A pubblicare la foto che vedete qui in alto è stata la sua manager e amica Francesca Savini. “Una bimba emozionata e felice”, si legge nella didascalia della foto.

“Ho mal di pancia”, è stato il commento di Emma a cui la Savini ha risposto ancora – “lo so, ma sarai splendente come non mai. Non vedo l’ora”.

Anche i fans, dopo tanta attesa, non vedono l’ora di poter assistere nuovamente al concerto della loro beniamina che, attraverso le sue canzoni, ripercorrerà tutta la carriera regalando grandissime emozioni al suo pubblico, felice di poterla rivedere come giudice accanto a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton anche nella prossima edizione di X Factor.