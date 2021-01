Emma Marrone e Alessandra Amoroso come Ermal Meta e Fabrizio Moro: amicizie vere tra artisti. Twitter celebra.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso come Ermal Meta e Fabrizio Moro. Le due cantanti salentine e i due cantautori sono l’esempio che, anche nel mondo dello spettacolo, possono nascere amicizie vere e profonde.

Se quella di Ermal Meta e Fabrizio Moro è nata grazia a Sanremo, quella tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso è nata grazie ad Amici che entrambe hanno vinto dando il via alla loro carriera. Ospiti della puntata di Verissmio del 23 gennaio, Emma e Alessandra hanno parlato del percorso di vita fatto insieme fino a questo momento e l’affetto vero che è emerso dalle loro parole ha ricordato quello che lega anche Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso celebrano l’amicizia a Verissimo: Twitter impazzito

Ha radici profonde e lontane l’amicizia che lega Emma e Alessandra Amoroso come hanno raccontato entrambe ai microfoni di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 23 gennaio.

“Ci sono stata per lei fin dall’inizio. Ci sono stata sempre e continuerò ad esserci. Perché Emma è una persona speciale e sono felice di averla accanto a me”, ha detto Alessandra. “Ci siamo sempre supportate. Soprattutto nei momenti difficili”, ha aggiunto Emma.

Parole che richiamano anche le parole che Ermal e Fabrizio Moro si sono sempre scambiati. Più volte, il cantautore romano ha sottolineato quando il Festival di Sanremo 2018, al di là della vittoria con Non mi avete fatto niente, gli abbia fatto il regalo più grande ovvero l’amicizia con Ermal:

“Al di là della vittoria, la cosa più bella è il rapporto che si è creato con Ermal. Le risate che ci siamo fatte in quella settimana, inizialmente per la disperazione, poi per la gioia, non penso di essermele fatta in tutta la mia vita“, ha detto Moro ai microfoni di Paolo Giordano.

Durante il Festival di Sanremo 2018, Ermal, commentando l’abbraccio dato a Fabrizio sul palco del Teatro Ariston, disse: “Lui è mio fratello, quindi lo difendo e lo abbraccio”. Un affetto sincero quello che lega Ermal Meta e Fabrizio Moro confermato dai recenti messaggi che si sono scambiati sui social.

Dopo la pubblicazione di Canzoni d’amore nascoste, Ermal Meta ha scritto a Fabrizio Moro per le emozioni che gli regala tutte le volte. A sua volta, in occasione della pubblicazione del nuovo singolo No satisfaction, sotto un post di Meta, c’è stato un simpatico scambio di messaggi che ha conquistato i fan.

voglio un’amicizia come quella tra Emma e Alessandra #Verissimo — aurora🌙 (@about_auro) January 23, 2021

le interviste mi portano sempre un po' di malinconia soprattutto in questo periodo, em e ale le loro storie mi sono entrate nel cuore, la loro amicizia è qualcosa di magnifico, un amicizia che auguro a tutti.

❤️#verissimo@MarroneEmma @AmorosoOF pic.twitter.com/LExSALGGne — ᴀʟs|ᴋ.ᴏ🥀 (@soyals_) January 23, 2021

Oggi, anche Emma e Alessandra hanno fatto impazzire i fans che, su Twitter, le ringraziano per essere la testimonianza di quanto l’amicizia possa essere bella anche tra due donne.