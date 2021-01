Ermal Meta torna con No Satisfaction: Fabrizio Moro gli scrive e lui risponde

Ermal Meta è tornato con il nuovo singolo No Satisfaction con cui ha conquistato tutti: Fabrizio Moro gli scrive sui social, lui risponde e i fan impazziscono.

Ermal Meta è tornato con il nuovo singolo No Satisfaction con cui ha scatenato l’entusiasmo dei fans che aspettavano il suo ritorno da mesi. In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo, Meta ha regalato al proprio pubblico un brano dal soung nuovo, innovativo che sprigiona una grande energia.

Nel videoclip Ermal cammina per le strade di Milano incontrado persone senza volto. Il brano inaugura il nuovo percorso di Meta che a marzo tornerà sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti” e tra i tanti messaggi di stima e affetto che sta ricevendo spunta quello di Fabrizio Moro a cui ha risposto scatenando l’entusiasmo dei fan.

Ermal Meta e Fabrizio Moro: scambio di messaggi per No Satisfaction, boom di like

Sono passati quasi tre anni dal Festival di Sanremo 2018 che vide il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma soprattutto, la nascita di una splendida amicizia tra due dei migliori cantuatori italiani. Un’amicizia che li porta a sostenersi a vicenda come sta accadendo nell’ultimo periodo.

Dopo il messaggio di Ermal Meta per Fabrizio Moro per l’uscita della raccolta Canzoni d’amore nascoste, è arrivato il messaggio di Moro per Ermal e per il suo nuovo singolo. Su Instagram, Ermal ha pubblicato un frammento del videoclip ufficiale del nuovo singolo No Satisfaction, scrivendo:

“Oggi sono felice. Il video di #nosatisfaction è uscito ieri a mezzanotte e i messaggi che ho ricevuto sono bellissimi. Grazie a tutti”.

Tra i tantissimi commenti è spuntato anche quello di Fabrizio Moro. “Sei sempre bello fra”, ha scritto il cantautore romano. “Fra di noi, il bello sei tu amore mio“, ha risposto Meta. Anche Andrea Febo, autore con con Ermal Meta e Fabrizio Moro di Non mi avete fatto niente e che ha collaborato con Fabrizio Moro nella nuova versione de L’illusione (sempre w l’amore) e in “Voglio stare con te”, brani contenuti in Canzoni d’amore nascoste e che ha recentemente pubblicato l’album Sognonauta ha commentato lo scambio di messaggi tra i due amici con un “stupendi”.

Uno scambio di messaggi che ha scatenato l’entusiasmo dei like. Le risposte di Moro e di Meta, infatti, hanno conquistata tantissimi like con i fan sempre più innamorati della loro amicizia.

E dopo la citazione di Ermal Meta a Fabrizio Moro durante la presentazione dei big al Festival di Sanremo 2021, i fans sognano di rivederli insieme sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti.