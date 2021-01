Non è stata solo la regina incontrata di “Gossip Girl” ma anche una vera e propria icona di moda. Ecco come copiare lo stile di Blair Waldorf!

Era la regina dell’Upper West Side anche se, per difendere il titolo, ha dovuto certamente darsi non poco da fare!

Blair Waldorf, una delle protagoniste del famosissimo show “Gossip Girl” ha decisamente lasciato un’impronta di stile importantissima per tutte le ragazze degli anni 2000.

I suoi look bon ton, ispirati allo stile parigino, hanno fatto la “storia” della TV e sono da sempre emulati ed invidiati da tutte le vere fashionistas.

Scopriamo insieme cinque consigli per ricreare i suoi outfit, in modo da iniziare al meglio la nostra lotta per lo scettro di regina dei gossip!

Come copiare lo stile di Blair Waldorf: cinque suggerimenti unici

Dal primo momento in cui appare nello show, seduta sui gradini del Metropolitan Art Museum a mangiare uno yoghurt, diventa subito chiaro che Blair Waldorf è qualcuno con il quale non bisogna scherzare.

Il suo stile, pieno di capi bon ton e dall’allure francese, non deve ingannare: Blair è una vera e propria forza della natura.

Sempre intenta ad architettare piani diabolici ed in conflitto perpetuo con la migliore amica Serena (dallo stile più rilassato e californiano), Blair è un vero e proprio faro di stile.

Certo anche se il reboot di Gossip Girl è in cantiere e, quindi, sogniamo già di vedere i prossimi costumi che verranno creati, niente ci vieta di provare a realizzare alcuni iconici look di Blair.

Non dobbiamo copiarla in tutto e per tutto (impossibile anche solo immaginare il costo del suo armadio), però possiamo prendere ispirazione dai suoi outfit per realizzare al meglio i nostri.

I suoi look prendono ispirazione dallo stile parigino ma sono, anche, inconfondibilmente newyorkesi.

Insomma, si tratta di un mix di eleganza classica ed innovazione, con un pizzico di irriverenza e moltissimi accessori e dettagli personali che diventano, immancabilmente, un “fashion statement” ben delineato.

Ecco cinque idee per iniziare a copiare lo stile di Blair Waldorf e creare outfit meravigliosi:

Bene, ora avete cinque suggerimenti per imparare a vestirvi come Blair Waldorf: non potete sbagliare!

In attesa che Gossip Girl torni sui nostri schermi, meglio cercare di diventare le vere regine dell’alveare!