Belle le calze velate ma quando le temperature scendono troppo diventano una sicura via per congelarsi. Un semplice trucchetto però potrebbe risolvere il problema.

Collant trenta denari o, per le più temerarie, anche meno. Sono le calze velate, quelle eleganti e seducenti che ci fanno veramente sentire delle famme fatale e che, escluso il timore di vederle smagliare al primo tocco, regalano una sensazione di vera e propria seconda pelle. Peccato che si tratti di una seconda pelle molto sottile.

Quando i rigori dell’inverno avanzano quel minuscolo velo risulta esser filtro insufficiente tra le nostre gambe e il gelo, rischiando di esporci così a un continuo battito di denti.

Dobbiamo allora rinunciare a tutto il fascino delle calze velate? Assolutamente no, un trucco semplice ma geniale può infatti salvarci dal freddo pungente. Scopriamolo insieme.

Il trucchetto per indossare le calze velate senza congelare

Per non sentire freddo con le calze velate il segreto è stratificare.

Una sorta di variante del caro vecchio vestirsi a cipolla per far sì che le nostre gambe abbiano un doppio scudo contro le intemperie.

Scopriamo così anche un secondo dettaglio molto importante: le calze nude hanno la loro utilità. Se è vero che in Calze, collant e parigine: regole per sfruttarle al meglio avevamo infatti sottolineato come la calza color carne non fosse decisamente la scelta più di tendenza del momento (per non dire un capo da evitare come la peste) oggi scopriamo che un uso di tutto rispetto possono averlo anche loro.

Il trucchetto che vi proponiamo è infatti di indossare un paio di collant nude sotto le vostre calze velate, ottenendo così una doppia copertura senza però danneggiare in alcun modo la trasparenza del collant velato.

Certo, se la pressione di un singolo collant sulla gamba e in vita vi risulta già di per sé difficile da tollerare due potrebbero divenire proprio insopportabili (una sorta di tortura della moda, simile a quelle che vi avevamo descritto in Vestiti che uccidono | Gonne, abiti, tessuti e accessori letali) ma, se così non fosse, ecco che il problema freddo è, se non scongiurato, quantomeno attenuato.

Provare per credere!