Asia Argento all’Isola dei Famosi? Lei vuota il sacco e racconta tutto

Asia Argento ha accettato oppure no l’offerta di Ilary Blasi di approdare all’Isola dei Famosi? Lei ha vuotato il sacco e raccontato tutta la verità del caso.

Asia Argento da qualche settimana a questa parte si è trovata al centro del gossip, in quanto secondo numerose indiscrezioni sarebbe stata scelta dalla produzione di canale 5 per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

La figlia d’arte non si era mai sbilanciata, o almeno fino ad oggi, su questo possibile nuovo progetto, ma fonti vicine alla produzione l’annunciavano come una delle concorrenti certe. Qualche ora fa, però, Asia ha rotto il silenzio svela tutta la verità sulla sua possibile partecipazione al reality show di canale 5, in modo tale da placare il gossip nei suoi confronti.

Asia Argento è nel cast dell’Isola dei Famosi sì o no? Ecco che cosa ha dichiarato a riguardo.

Isola dei Famosi: Asia Argento rifiuta l’offerta di Ilary Blasi

Asia Argento ha categoricamente smentito la sua partecipazione al reality show di Ilary Blasi, affermando che non ha alcuna intenzione di prendere parte al progetto, nonostante Mediaset, pare, le abbia offerto una consistente cifra per accettare la sua offerta.

“Me lo stanno chiedendo ovunque io vado, ma io manco morta vado all’Isola, nemmeno per 5 milioni di euro” ha categoricamente smentito la figlia d’arte, levando ogni possibile speranza al pubblico della rete che sognava di vederla prendere parte ad un reality show. Reality a cui dovrebbe approdare anche Tommaso Zorzi dopo il GF Vip.

Secondo Dagospia, tra l’altro, Mediaset avrebbe fatto una consistente offerta economica all’Argento. Offerta che lei ha assolutamente rifiutato. “Per lei si starebbe trattando un compenso che va tra i 150 ai 200 mila euro“ rivela il portale, ma l’importante somma non è bastata a far cambiare idea ad Asia, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti.

Asia Argento non sarà all’Isola dei Famosi. Una scelta che sicuramente non avrà fatto piacere agli autori, visto che puntavano tutto sulla sua partecipazione al programma, ma lei sembrerebbe pensarla in maniera radicalmente opposta.