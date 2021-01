Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi? “La Blasi sta facendo carte false”

Tommaso Zorzi sarebbe il personaggio su cui Ilary Blasi avrebbe messo gli occhi per la sua prima edizione dell’Isola dei Famosi. Lui accetterà il suo invito di prendere parte al programma?

Tommaso Zorzi è senza dubbio il personaggio rivelazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, la seconda che lo vede nelle vesti di conduttore. L’influencer ha colpito davvero tutti, non solo per quanto riguarda le dinamiche del gioco, ma anche per il suo innegabile talento. Tommaso è un vero e proprio showman e sta sfruttando questa situazione nel miglior modo possibile per dimostrare a tutti di che pasta è fatto.

Ad accorgersi del suo talento, infatti, non è stato soltanto il pubblico del piccolo schermo che spera possa vincere quest’edizione del reality show di successo di canale 5, ma anche gli addetti ai lavori. Il motivo? Se Pupo gli avrebbe ceduto volentieri il suo posto, Ilary Blasi, secondo quanto rivelato dal settimanale Vero, starebbe facendo carte false pur di averlo con lei, ma quale ruolo andrebbe a ricoprire Zorzi nel suo programma?

Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi al fianco di Ilary Blasi? L’indiscrezione

Ilary Blasi, come ormai noto, ha ereditato l’Isola dei Famosi da Alessia Marcuzzi, che ha preferito dedicarsi ad altri progetto. La bella conduttrice romana avrebbe dovuto debuttare lo scorso anno con il suo nuovo programma, ma purtroppo a causa della pandemia ciò non è stato possibile. Ora però sembrerebbe avere tutte le buone intenzioni di tornare in prima serata su canale 5 e la produzione starebbe scegliendo il cast di quest’anno, pronto a garantire al pubblico del piccolo schermo uno show degno di nota.

Per questo motivo la produzione e la conduttrice avrebbe messo gli occhi su Tommaso Zorzi, che durante il corso della sua partecipazione si è fatto notare nel migliore modo possibile. Ecco cosa si dice il settimanale a tal proposito.

“Tommaso, che è uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe trovare un nuovo spazio nel programma di Ilary Blasi in quanto lei starebbe facendo carte false pur di averlo con lei come inviato“ si legge sul settimanale La Blasi, dunque, vorrebbe Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. Anche se il pubblico della rete aveva dato quasi per scontato che quel ruolo sarebbe stato affidato ad Alvin ma purtroppo così non sembrerebbe essere.

Qualora l’indiscrezione dovesse confermarsi essere vera, il pubblico della rete si è dimostrato contento di vedere nuovamente il proprio beniamino in tv ma avrebbe preferito per lui un ruolo totalmente diverso. Magari nelle vesti di opinionista, ruolo che sembrerebbe calzargli a pennello, visto i suoi magnifici tempi televisivi e la battuta, divertente, sempre sul pezzo.

Tommaso Zorzi: “ciao ragazzi mi sto svestendo per voi”#GFVIP pic.twitter.com/Tmdezg99pT — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021

Ovviamente questa è soltanto un’indiscrezione trapelata dal settimanale, mentre invece sembrano essere quasi certi i nomi di due possibili concorrenti di Ilary Blasi. Volti non proprio nuovi al mondo dei reality show della tv nostrana.