Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? Spunta un’ex del GF Vip

L’Isola dei Famosi è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, ma chi sono i primi concorrenti di Ilary Blasi? Secondo TvBlog, ci sono un’ex del Grande Fratello Vip e una di Pechino Express.

L’Isola dei Famosi dopo un periodo in cui è rimasto un po’ in panchina è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e per questo motivo la produzione è attiva più che mai per formare il suo personale cast di vipponi che dovranno accompagnare Ilary Blasi in questo viaggio che si spera possa essere più fortunato rispetto alle edizioni che l’hanno preceduto visto che sono state ricoperte di scandali, come ad esempio il canna gate con Francesco Monte o il presunto tradimento ai danni di Riccardo Fogli.

Detto questo, oltre ad aver svelato la data di partenza del reality show di canale 5, il portale Tv Blog ha anticipato i nomi di due personaggi che sembrerebbero essere stati scelti per partecipare al programma. Curiosi di sapere i loro nomi? Bisogna anticipare però che nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 i nomi trapelati non sono del tutto nuovi al mondo dei reality show, in quanto hanno preso parte di recente ad alcuni programmi famosi come il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

Isola dei Famosi: i possibili concorrenti di Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani per la prima volta nel ruolo di padrona di casa dell’Isola dei Famosi e i telespettatori non vedono l’ora di rivederla in tv visto che non hanno fatto mistero di avvertire la sua mancanza alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Detto ciò, questa sua assenza durerà ancora per poco visto che a breve dovrebbe tornare in onda e si spera con un cast di tutto rispetto. Il portale Tv Blog anticipa che nel reality dovrebbe approdare un volto noto di Pechino Express, Vera Gemma! La figlia d’arte ha preso parte all’ultima edizione andata in onda del programma ed in coppia, anche se per poco tempo visto che ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio, con Asia Argento e che, colpo di scena, potrebbe ritrovarsi con lei anche in questo nuovo progetto.

Altro nome, come anticipato, viene proprio dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che di recente ha visto una discussione sulla famiglia tradizionale, condotta dalla Blasi. Curiosi di scoprire anche questo secondo nome? Secondo il portale si tratterebbe di Eleonora Giorgi! Secondo alcune fonti, tra l’altro, sembrerebbe che non voglia prendere parte a questo progetto da sola, che ma voglia tentare insieme a suo figlio Paolo Ciavarro e la nuova Clizia Incorvaia. Qualora questa notizia dovesse rivelarsi vera, ne vedremo decisamente delle belle.

Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ♥️ pic.twitter.com/AiZNFEqX3k — Trash Italiano (@trash_italiano) November 30, 2020

Ilary Blasi è pronta a tornare con L’Isola dei Famosi e sicuramente, con lei nel ruolo di padrona di casa, il pubblico non si annoierà di certo.