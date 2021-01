Tommaso Zorzi come Antonella Elia? Pupo: “Gli cedo il posto al GF Vip”

Tommaso Zorzi, proprio come Antonella Elia, è pronto a diventare opinionista del Grande Fratello Vip? Pupo, intervistato da Il Giorno, ha rotto il silenzio su questa possibilità.

Tommaso Zorzi è senza dubbio il personaggio rivelazione di questa quinta edizione del GF Vip. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo spera che per lui quest’occasione possa presto trasformarsi in qualcosa di più, diventando un vero e proprio trampolino di lancio. In molti, infatti, hanno addirittura espresso il desiderio di vederlo nel ruolo di opinionista durante la prossima edizione al posto di Pupo e lui, intervistata da Il giorno, ha parlato di questa possibilità e come reagirebbe in tal caso.

“Lui potrebbe fare come Antonella Elia: essere promosso da concorrente ad opinionista durante la prossima edizione” ha commentato il cantante. “Lui è un giovane di talento, gli do volentieri il posto mio“ ha concluso, affermando che non sarebbe assolutamente contrario a vedere l’influencer, che di recente ha dato i “numeri”, occupare la sedia che ora occupa lui e nemmeno il pubblico al pubblico sembrerebbe dispiacere questa possibilità, ma attenzione perché le dichiarazioni di Pupo su Tommaso Zorzi non finiscono di certo qui.

Pupo su Tommaso Zorzi svela: “E’ l’unico che potrebbe danneggiarsi”

Pupo, durante il corso dell’intervista, ha descritto Tommaso Zorzi al GF Vip come un ragazzo dotato di un enorme talento, ma che purtroppo ha anche qualche difetto. Secondo il cantante, infatti, il giovane influencer sarebbe un po’ troppo permaloso e poco incline ad accettare le critiche vengono mosse sul suo questo. Questo, secondo l’opinionista di Alfonso Signorini, potrebbe essere un’arma che va a suo discapito, rovinandogli il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Sono del parere che Tommaso sia un po’ troppo permaloso e che non accetti di buon grado quando qualcuno gli muove una critica o un consiglio” ha dichiarato Enzo Ghinazzi. “Ma sono sicuro che grazie alla sua esperienza nella casa, riuscirà sicuramente a migliorarsi sia dal punto di vista professionale che da quello umano” ha concluso per poi aggiungere senza peli sulla lingua. “Purtroppo l’unica persona che può rovinare tutto questo è soltanto lui perché non ha ancora trovato un equilibrio con il suo carattere”.

Pupo ha elogiato il percorso fatto dell’influencer all’interno della casa più spiata d’Italia, senza nascondere qualche perplessità su come potranno però finire le cose. Una cosa però è certa in tutto questo: il pubblico non smetterà mai di sostenere il proprio beniamino, che di recente ha anche fatto una confessione delicata su Dayane Mello.

Tommaso Zorzi sta senza dubbio facendo un bellissimo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e il pubblico glielo sta riconoscendo. Tanto da far nascere in sostituzione del tag GF Vip, TZVIP. Sigla che sta ad indicare proprio quanto sia importante la sua presenza all’interno del programma condotto, per la seconda edizione consecutiva, da Alfonso Signorini su canale 5.