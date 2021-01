Nuova serata di reality su Canale Cinque e noi l’abbiamo seguita con occhio attento alla moda: scopri i look più belli del Grande Fratello Vip, le griffe e i prezzi.

Pronte per un nuovo appuntamento con il magico connubio “moda e spettacolo”?

Dopo avervi spiegato come copiare il look di Vanessa Incontrada e avervi più volte proposto le pagelle delle star dei reality, vogliamo oggi combinare le due cose.

Ieri sera è infatti andato in scena un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e noi abbiamo osservato attentamente i look delle donne del programma così da essere poi pronte a mostrarveli, fornendovi anche alcune importanti informazioni circa griffe e costi: non si sa mai che qualcuna desideri replicarne uno o due.

Pronte allora a scoprire gli outfit che ieri sera hanno caratterizzato un nuovo appuntamento in prima serata con il GF VIP? Continuate a leggere qua sotto per tutte le informazioni del caso.

I look delle concorrenti del GF VIP

Come dopo ogni puntata il settimane Chi propone sui suoi social una panoramica completa degli outfit sfoggiati dalle donne protagoniste della serata: vengono illustrati i modelli e i marchi corrispondenti.

Noi abbiamo voluto riproporvi questa selezione e, là dove possibile, anche il prezzo del look in questione.

Pronte allora a scoprire le griffe andate in scena ieri al Grande Fratello Vip?