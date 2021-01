Perché non provi a tentare la fortuna con il mitico e beniamino del pubblico, Tommaso Zorzi? La vittoria potrebbe essere fra le tue mani!

Un bacio fortunato da parte di questo ragazzo “tutto pepe” potrebbe garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe garantirti la vita da sogno che ormai spopola nei tuoi desideri più profondi.

Vuoi vivere una esperienza da sogno alle Bahamas oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio europeo? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di riposo meritato grazie ai soldi della vincita?

I numeri li cerchiamo in giro per tutte le cose che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade un avvenimento importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Ma se invece in questo caso i numeri ce li giocassimo su base del beniamino del pubblico della casa più chiacchierata d’Italia, Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi ti dà i numeri pronti alla vittoria. Prova a giocarteli!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Oggi i numeri sono offerti da uno degli uomini più chiacchierati e discussi del momento. Infatti, facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano il bel influencer ed ora inquilino del GF VIP vediamo che:

Nome: Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi Data di nascita: 2 aprile 1995

2 aprile 1995 Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Età: 26 anni

26 anni Luogo di nascita: Milano

Milano Professione: Influencer

Influencer Altezza: 190 cm

190 cm Peso: 75 kg

75 kg Numero di followers su Instagram: 1.2 milioni

1.2 milioni Tatuaggi: sul gomito ha la scritta “oil” e sul ginocchio “milk”. A questi si aggiungono un pinguino, un fiore, un elefante, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Un piede sul piede e una foglia di bambù.

sul gomito ha la scritta “oil” e sul ginocchio “milk”. A questi si aggiungono un pinguino, un fiore, un elefante, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Un piede sul piede e una foglia di bambù. Curiosità: la sorella dell’influencer, Gaia Zorzi, è una delle scoperte più simpatiche e divertenti del GF VIP di Signorini. Universalmente riconosciuta come una dei pochi “non membri del cast della casa”, capace di intrattenere il pubblico anche a distanza.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre il peperino inquilino della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini:

1 (il metro di altezza oltre ai centimetri del, bisogna dire, davvero molto alto influencer ed inoltre uno è il numero corrispondente al segno zodiacale di Tommaso)

(il metro di altezza oltre ai centimetri del, bisogna dire, davvero molto alto influencer ed inoltre uno è il numero corrispondente al segno zodiacale di Tommaso) 2 (il giorno di nascita del bellissimo influencer milanese Tommaso Zorzi)

(il giorno di nascita del bellissimo influencer milanese Tommaso Zorzi) 4 (è invece il mese di nascita del più amato della casa del GF VIP, che tanto ricorda il seguito di follower della bella Giulia de Lellis quando entrò nella casa del GF VIP)

(è invece il mese di nascita del più amato della casa del GF VIP, che tanto ricorda il seguito di follower della bella Giulia de Lellis quando entrò nella casa del GF VIP) 9 (il numero totale di tatuaggi posseduti dal mitico intrattenitore della casa)

(il numero totale di tatuaggi posseduti dal mitico intrattenitore della casa) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita dell’influencer di origini milanesi)

(le prime due cifre dell’anno di nascita dell’influencer di origini milanesi) 26 (gli anni di età del tutto pepe influencer ed aspirante showman)

(gli anni di età del tutto pepe influencer ed aspirante showman) 75 ( il peso dell’esperto di gossip e tv che ci regalò uno splendido siparietto televisivo con Maria de Filippi))

( il peso dell’esperto di gossip e tv che ci regalò uno splendido siparietto televisivo con Maria de Filippi)) 90 (i tanti centimetri di altezza oltre al metro del bello ed alto influencer)

(i tanti centimetri di altezza oltre al metro del bello ed alto influencer) 95 (le ultime due cifre del suo anno di nascita)

Sulla base dei calcoli e delle caratteristiche dell’influencer più chiacchierato d’Italia grazie al suo ingresso nella casa del GF Vip scopriamo quali sono i numeri fortunati e che sono giocabili di Tommaso Zorzi sono:

1 – 2 – 4 – 9 – 19 – 26 – 75 – 90

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

37-38-52-43-45-19-12-6-3-7-42-18-41

Tenta la fortuna con Mister Tommaso Zorzi!