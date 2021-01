Dayane Mello e Stefano Sala ai ferri corti, parla Tommaso Zorzi: “Non posso farlo”

Dayane Mello e Stefano Sala, nonostante abbiano una bambina, non hanno di certo un rapporto idilliaco. A parlare di questa relazione ci ha pensato Tommaso Zorzi con Cecilia Capriotti.

Dayane Mello, durante il corso di quest’avventura al Grande Fratello Vip, non ha mai fatto mistero di non avere di certo un buon rapporto con Stefano Sala, il suo ex con cui ha avuto una bambina. Per molto tempo si è parlato della loro relazione e i commenti dei vari protagonisti di quest’edizione non sono di certo tardati ad arrivare, anche se si sono basati sui vari gossip di cui sono venuti a conoscenza e prima e dopo l’inizio di quest’avventura.

Questa volta però a parlare è stato Tommaso Zorzi, che ha svelato anche cos’è successo tra Giulia Salemi e Francesco Monte, che conosce più da vicino la situazione visto che ha confidato a Cecilia Capriotti di essere molto amico di Stefano Sala e di non aver mai conosciuto, durante il corso della sua amicizia con lui, Dayane, che invece ha dichiarato in più occasioni di essere una persona molto presente nella vita della piccola.

Tommaso Zorzi ha fatto una confessione delicata su Dayane e Stefano, affermando di non volersi sbilanciare più di tanto su questo rapporto che non è così semplice e lineare come può apparire o come viene descritto.

Tommaso Zorzi parla di Dayane Mello e Stefano Sala: retroscena delicati al GF Vip

Tommaso Zorzi, parlando in cucina con Cecilia Capriotti, ha rivelato di essere molto amico, come anticipato, di Stefano Sala e per questo motivo ha preferito non entrare a gamba tesa su questa situazione, anche se avrebbe molto da dire a tal proposito.

“Dayane è la mamma della figlia di uno dei miei carissimi amici” ha esordito l’influencer, facendo riferimento alla relazione avuto dalla Mello, tra l’altro il suo staff di recente è intervenuto sulle accuse del televoto falsato. “Io e lui siamo davvero molto amici e che non posso dire … Stefano è davvero un amore. Per questo motivo non è che posso entrare a gamba tesa su questa situazione” ha poi proseguito e quando la Capriotti gli ha chiesto, visto la profonda amicizia che lo lega a Sala, se ha avuto modo di poter conoscere la bella modella brasiliana prima di entrare al Grande Fratello Vip, la sua risposta è tutt’altro che positiva, facendo un’espressione con il viso che non lascia presagire niente di buono.

Ovviamente, come potete avere modo di vedere dal video qui in basso, questa è soltanto l’opinione, anche molto velata, di Tommaso Zorzi su Dayane Mello e non è detto che corrisponda alla realtà dei fatti.

Tommaso avrebbe da spillare del tea bollentissimo su daiani ma si trattiene per stefano che è uno dei suoi migliori amici #tzvip pic.twitter.com/gRs6ap0aqy — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 3, 2021

Certo che tra Dayane Mello e Stefano Sala non scorra buon sangue non è di certo un mistero, ma sicuramente dopo la fine del GF Vip avranno modo di chiarire alcuni gossip e dichiarazioni usciti su questo rapporto nel corso di questi mesi.