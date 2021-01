Come copiare lo stile semplice ma aristocratico di Beatrice Borromeo: ecco i dettagli

By

Beatrice Borromeo è sicuramente un’icona di stile: scopriamo come copiare i suoi look dai più semplici a quelli aristocratici.

Beatrice Borromeo rappresenta un’ideale etereo di bellezza dal fascino regale, può essere considerata a tutti gli effetti una “principessa” moderna, giovane, bella e anche colta.

Una vera e propria icona di stile che ad ogni uscita in pubblico riesce a lasciare il segno. Il suo è di sicuro uno stile glam, che non sottovaluta i dettagli ma che sa essere semplice da un lato e aristocratico dall’altro.

Del resto Beatrice Borromeo ha origini aristocratiche, figlia infatti del conte Borromeo, non contando che ha sposato Pierre Casiraghi, fratello di Charlotte, i reali monegaschi. Bellezza unita all’intelligenza, fanno di questa moglie, mamma e donna una vera icona di tendenze fashion. Scopriamo allora come copiarla. Ecco tutti i dettagli da tenere in considerazione.

Ecco i dettagli per copiare lo stile di Beatrice Borromeo

Che la nipote di Marta Marzotto sia un esempio da cui prendere spunto lo si era già intuito al suo esordio nel jet set come modella di brand internazionali. Ma Beatrice Borromeo non è stata solo nelle passerelle, anzi, ben presto si è laureata alla Bocconi di Milano per poi intraprendere la carriera di giornalista d’inchiesta.

Dopo un master alla Columbia University di New York, la moglie di Pierre Casiraghi, ha lavorato con Il Fatto Quotidiano diventando nota al grande pubblico con Michele Santoro ad Anno Zero. Attualmente è ambassador del brand Buccellati.

Vediamo allora come poter copiare lo stile elegante, semplice e al tempo stesso aristocratico di Beatrice Borromeo che riesce a indossare con disinvoltura jeans e camicia bianca e un abito ricercato e d’effetto, passando per un look vintage ma anche bon ton.

Jeans e t-shirt bianca

Un classico abbinamento che indossano tutte le top. Per copiare lo stile di Beatrice Borromeo basterà scegliere un modello di pantaloni a sigaretta, che cada leggermente stretto sul fondo accarezzando la linea sinuosa delle gambe. Anche un classico slim fit da abbinare con un tronchetto marrone sportivo, proprio come ha fatto la Borromeo in queste foto.

Ma vediamo nello specifico come poter copiare i capi della Borromeo con i capi ed accessori trovati su Zalando.

Partiamo dai jeans, questo modello di Mango modello ISA Skinny Fit al costo di 29,99 euro può essere un buon compromesso tra stile e prezzo. Per la t-shirt ne abbiamo individuata una basic di Vero Moda modello Vmava Plain al costo di 12,74 euro.

I tronchetti marroni scamosciati sono invece di Anna Field e costano 43,99 euro. Il blazer grigio è invece di Drykornselsey e scontato si trova a 103,99 euro. Un buon affare se si pensa che partiva da 259,99 euro.

Infine, per la borsa abbiamo scelto un modello di Anna Field si tratta di una classica tracolla nera alla modica cifra di 26,99 euro.

Nella foto sotto invece la Borromeo indossa un abbigliamento in stile vintage con una gonna a pois dalla fantasia geometrica abbinata ad un maglioncino marrone in lana. Ma il tocco di stile è sicuramente il cerchietto marrone in velluto a forma di treccia.