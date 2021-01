Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Davide Donadei in prima serata? Il gossip

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Davide Donadei potrebbe fare la sua scelta in grande stile in prima serata su canale 5.

Uomini e Donne è attualmente in pausa sul piccolo schermo degli italiani a causa delle feste natalizie, ma nonostante ciò le registrazioni non sono di certo terminate, proseguendo con le avventure sentimentali dei protagonisti. Il pubblico del piccolo schermo, nell’attesa di rivedere il programma tv, continua a leggere con impazienza quello che accada in puntata sperando di poter vedere presto la scelta di Davide Donadei.

Questa tanto attesa scelta però non sembra voler arrivare. In quanto il bel tronista, che ha mandato su tutte le furie Beatrice, sembra ancora essere parecchio indeciso su quale ragazza puntare per iniziare una relazione al di fuori del programma, ma nonostante ciò ha rassicurato, sia le due ragazze che lo corteggiano sia il pubblico a cui ha assistito alle registrazioni, che a breve questo momento accadrà e secondo le recenti indiscrezioni la scelta potrebbe avvenire in grande in stile. Il motivo?

Secondo quanto rivelato da FidelityHouse, attraverso fonti a loro vicine, questo momento potrebbe avvenire in prima serata com’è successo durante la scorsa edizione con Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez (tra l’altro soltanto due su quattro sono andate bene). Nella stessa villa e con le stesse modalità, fatta eccezione per la grande festa finale, in modo tale da evitare possibili spoiler.

La scelta di Davide a Uomini e Donne andrà in onda in prima serata? Secondo il portale sembrerebbe di sì, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata a tal proposito, mentre la produzione ha confermato che il programma tornerà prima del previsto in tv.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi anticipa la messa in onda

Se la scelta di Davide Donadei sembra essere ancora incerta, mentre sicuro è la scelta di Maria De Filippi di voler anticipare la messa in onda di Uomini e Donne. In un primo momento, infatti, il programma sarebbe dovuto tornare in onda dal 10 gennaio, invece un post pubblicato dai canali social ufficiali del dating show conferma che la data è stata in realtà anticipata. In quanto le avventure dei protagonisti degli studi Elios di Roma ritorneranno a parte dal 7 gennaio su canale 5. L’orario, non c’è bisogno nemmeno di specificarlo, è sempre lo stesso, puntuale come non mai.

“L’appuntamento con il programma torna questo giovedì alle 14:45, sempre su canale 5” esordisce l’annuncio. “Voi ci sarete, vero?” conclude in maniera retorica e il pubblico del piccolo schermo, in questo caso della rete, ha assolutamente confermato l’appuntamento anche perché è più curioso che mai di scoprire il motivo per cui Beatrice ha scritto alcuni messaggi su Instagram.

L’appuntamento con #UominieDonne torna da giovedì 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5 🤩 ci sarete vero? pic.twitter.com/huiLIgLJVQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 4, 2021

Uomini e Donne torna il 7 gennaio, qualche giorno prima del previsto, mentre ancora non trova conferma quando andrà in onda la scelta di Davide Donadei, ma sembra quasi essere sicuro che sarà a porte chiuse e che il pubblico in studio non avrà modo di poter anticipare in rete ciò che è accaduto.