Uomini e Donne anticipazioni, Davide ha scelto? Beatrice spiazza tutti

A Uomini e Donne Davide Donadei ha fatto la sua scelta? Il recente gesto di Beatrice Buonocore su Instagram ha letteralmente mandato in crisi i fan del programma di canale 5.

Uomini e Donne è ufficialmente in pausa da qualche giorno a causa del periodo natalizio. O meglio: la messa in onda del programma è in pausa, ma le registrazioni, almeno per quanto riguarda il Trono Classico, sembrerebbero proseguire. Tant’è che negli scorsi giorni la pagina Instagram UominieDonneClassicoEOver aveva anticipato che a breve sarebbe stata registrata la scelta di Davide Donadei, che non sarebbe avvenuto in studio ma in un contesto privato, onde evitare che in rete possano trapelare tutte le anticipazioni del caso.

Da quel momento non si è avuta più alcuna notizia in merito, ma il popolo della rete è convinto che il bel tronista abbia da poco registrato la sua scelta a causa di uno strano messaggio pubblicato da Beatrice, la sua corteggiatrice, che durante la scorsa registrazione aveva abbandonato lo studio a causa dell’avvicinamento del ragazzo di cui vuole conquistare il cuore e la single Chiara.

Il gesto di Beatrice ha mandato in crisi i fan, facendo sospettare che Davide abbia già registrato la sua scelta a Uomini e Donne, ma che cosa ha fatto lei?

Davide Donadei ha scelto Chiara a Uomini e Donne? Beatrice manda in crisi i fan

Davide Donadei, come anticipato, secondo le recenti indiscrezioni, dovrebbe registrata la sua scelta in un luogo privato. Lontano dagli studi Elios di Roma, gli opinionisti, il pubblico e soprattutto le talpe, che riportano fedelmente in rete quanto accaduto durante il corso della registrazione.

Davide, però, nonostante sembrasse essere molto vicino a Beatrice Buonocore, durante il corso dell’ultima registrazione, che dovrebbe andare in onda a gennaio, è sembrato però essere maggiormente attratto da Chiara, l’altra sua corteggiatrice, che ha scelto di lottare fino alla fine nella speranza di poter conquistare il suo cuore. Donadei sembrerebbe aver apprezzato il suo gesto, cambiando un po’ le carte in tavola e l’ultima stories pubblicata su Instagram da Beatrice ha fatto insospettire il pubblico di Uomini e Donne, che stasera vedrà la conduttrice del programma al Grande Fratello Vip. Che cosa ha scritto?

Beatrice ha riportato il testo di una delle canzoni più famosi di Vasco Rossi, Senza parole, sottolineando la seguente strofa: “Ho guardato il televisore e mi è venuta quasi l’impressione che mi stessero rubando il tempo e tu mi rubi l’amore. Poi ho camminato fuori, c’era un gran rumore, e non ho pensato più a tutte queste cose. Ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro un grande amore e ho capito che in fondo non si comanda al cuore e va bene così: resto senza parole“

I nostri tronisti vi augurano Buon Natale e sono pronti ad accogliere il nuovo anno a braccia aperte! Sentite qui cosa ci hanno raccontato 👇 🎄 #UominieDonne https://t.co/HyA7jfZbip — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 25, 2020

La citazione di Beatrice Buonocore ha fatto subito intuire i fan che Davide ha scelto Chiara a Uomini e Donne e per questo motivo si sarebbe lasciata andare a quello sfogo. Sarà realmente così o i fan hanno mal interpretato le sue parole?