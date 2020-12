Uomini e Donne anticipazioni 29 dicembre: Davide manda su tutte le furie Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 dicembre arrivano alla resa dei conti sul percorso di Davide Donadei. Il tronista, dopo aver mandato su tutte le furie Chiara e Beatrice, rivela di essere vicino alla scelta, così come Sophie Codegoni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne non si fermano nemmeno durante il periodo natalizio. Tant’è che nelle scorse ore, come riportato Il vicolo delle news, è stato registrato un nuovo appuntamento del dating show più famoso del piccolo schermo degli italiani. Le attenzioni, manco a dirlo, sono state dedicate a Davide Donadei, l’unico tronista che è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori che sono più curiosi che mai di sapere quale sarà mai la ragazza che sceglierà per iniziare una storia d’amore al di fuori del programma.

Purtroppo, contrariamente da quanto si potesse pensare dallo strano messaggio di Beatrice, lui non è ancora arrivato a fare una scelta, facendo infuriare le sue due corteggiatrici, ma promette di esserci molto vicini. Durante il corso della puntata, verrà mandata in onda la sua esterna con Chiara. I due stanno molto bene insieme e si scambiano teneri baci con la mascherina e si dedicano perfino una canzone che non vogliono far ascoltare al pubblico. Beatrice resterà profondamente delusa da quanto visto, mentre lui le rivelerà che di esserci rimasto male a sua volta che lei dopo la fine della scorsa registrazione sia subito tornata a casa.

La ragazza gli ha racconta che ha provato a cercarlo in questi giorni, ma ovviamente non sempre è stato possibile. Anche Chiara riserva tutte le sue delusioni verso di lei, in quanto durante la messa in onda della loro esterna lui non ha fatto altro che guardare la sua rivela. Le due ragazze sono all’estremo e gli chiedono di fare la sua scelta, ma lui durante la registrazione le rassicura, affermando che presto farà la sua scelta a Uomini e Donne.

Anticipazioni di Uomini e Donne: anche Sophie prossima alla scelta

Davide Donadei non è l’unico che a breve darà la sua scelta all’interno del programma. Anche la sua collega, l’unica rimasta, Sophie Codegoni è rimasta con soltanto due corteggiatori, segno che a qui a breve anche lei abbandonerà il programma nella speranza di aver trovato l’amore della sua vita.

Come i telespettatori più attenti avranno notato, abbiamo scritto che Sophie è rimasta con soltanto due corteggiatori, quando in realtà in studio ci sono ben tre: Antonio, Giorgio a Matteo. Beh durante il corso della registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre lei eliminerà uno dei tre, lasciando tutti senza parole. Compresa Maria De Filippi, che ieri ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi.

Chi è il ragazzo eliminato? Antonio! Non appena quest’ultimo prenderà la parola, lei lo eliminerà e lui, sinceramente dispiaciuto, le rivela di non capire il motivo per cui la scorsa volta lo ha rincorso se poi lo rimanda a casa. Lei però sembra essere molto più presa dagli altri due ragazzi. Con Giorgio ha trascorso il compleanno. Lui le ha regalato la maglietta della Nazionale, molto importante per lui, e le fa fare gli auguri dai suoi genitori. Matteo, invece, la porta a fare un giro e una volta ritornati in studio lei gli chiederà se sono vere le voci che lo vedrebbero aver riconciliato i rapporti con la sua ex. Lui nega e la convince dell’esatto contrario.

Tant’è che si convince della sua buona fede e sceglie di tenerlo, rimanendo soltanto con due corteggiatori. Il gesto sembra rendere tutto abbastanza chiaro. Anche Sophie è pronta a fare la sua scelta a Uomini e Donne, proprio come Davide. Anche se quest’ultimo sembrerebbe allungare un po’ il brodo.

Aspettative e buoni propositi per il nuovo anno! Ecco l’augurio speciale dei protagonisti di #UominieDonne in un contenuto esclusivo solo per VOI ⬇🎅 https://t.co/CAy1LCw8wy — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 25, 2020

Questa puntata di Uomini e Donne andrà in onda a gennaio, visto che il programma, come anticipato, al momento non sta proseguendo con il suo regolare svolgimento sul piccolo schermo a causa del periodo natalizio, rendendo ancora più impazienti i telespettatori di vedere quello che sta accadendo negli studi Elios di Roma sul piccolo schermo. Curiosi, soprattutto, di sapere chi sarà la scelta di Davide. Anche se si mormora che il ragazzo farà la scelta a porte chiuse e il tutto sarà mostrato per la prima volta in puntata, senza che il pubblico in studio possa avere qualche succosa anticipazione da fornire agli utenti della rete che aspettano di leggere le anticipazioni del programma.