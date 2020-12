Andrea Zelletta crolla nella casa del Grande Fratello Vip e piange per Natalia Paragoni dopo la rivelazione di Dayane Mello.

Andrea Zelletta crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista ripensa alla rivelazione di Dayane Mello sulla fidanzata Natalia Paragoni e si lascia andare alle lacrime ammettendo di non sapere delle voci sulla presunta notte in cui Natalia avrebbe dormito con un altro uomo durante una vacanza a Capri come ha raccontato Dayane Mello in diretta ad Alfonso Signorini.

Le parole di Dayane prima e di Giacomo Urtis poi continuano ad essere presenti nella testa di Andrea Zelletta che, in un momento di sfogo, spiega di non essere tranquillo pensando alle voci che starebbero circolando sulla fidanzata.

Andrea Zelletta piange per Natalia Paragoni: “Sapevo che era andata in vacanza, ma non ero a conoscenza di quelle chiacchiere”

Parlando con Rosalinda e Carlotta, Andrea Zelletta che durante l’incontro con Natalia Paragoni aveva ammesso di sapere già tutto, ha confessato di non essere a conoscenza delle voci sulla presunta notte in cui la fidanzata avrebbe dormito con un altro ragazzo.

“Io non lo sapevo”, ha ammesso parlando con Rosalinda e a Carlotta. “Sapevo che era andata in vacanza ma non ero a conoscenza di quelle chiacchiere”, ha aggiunto lasciando senza parole le sue coinquiline che, esattamente come gli altri vipponi, avevano avuto l’impressione opposta. “Ma tutti abbiamo capito che tu invece sapevi del chiacchiericcio”, ha detto Carlotta.

Rosalinda ha provato a consolarlo senza riuscirci. Andrea ha così provato a farsi consigliare da Samantha. “Sto male non ce la faccio più, io non sapevo del chiacchiericcio”, ha ammesso. “Ma cosa ti importa, hai avuto una donna che è venuta qua”, lo ha consolato la De Grenet.

“Divento pazzo, non posso tollerare queste cose. Io so che è andata in vacanza con conoscenti, ma non ero d’accordo. Adesso vorrei sapere di più, chi ha messo in giro ste voci”, ha aggiunto l’ex tronista.

Samantha, infine, con la sua esperienza di donna, ha provato a farlo ragionare e a tranquillizzarlo. “Ci sono persone che amano creare problemi, ma devi bastarti la fiducia che provi per lei, perché oggi è questa, ma domani ce ne sarà un’altra. Alcune persone non amano vedere gli altri felici”, ha concluso.