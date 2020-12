Bomba su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta al GF Vip: poi il colpo di scena

Natalia Paragoni ospite al Grande Fratello Vip 2020 per un confronto senza mezzi termini con il fidanzato Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni entra al Grande Fratello Vip 2020, si confronta con il fidanzato Andrea Zelletta e spiega il motivo per il quale ha fatto all’ex tronista un regalo di Natale che l’ha mandato in panico. Dopo aver vissuto attimi difficili e di tensione temendo di aver mancato di rispetto alla fidanzata di cui è follemente innamorato, Andrea può tirare un sospiro di sollievo.

Natalia Paragoni ha diverse cose da rimproverare ad Andrea Zelletta, reo di non essersi comportato nel modo giusto come pensava. Sono tanti gli atteggiamenti che hanno infastidito la Paragoni che, di fronte al fidanzato, guardandolo negli occhi, tira fuori tutti i suoi malumori.

“Ho immaginato di tutto. Natalia è innamorata di me, penso che sia stato un gesto impulsivo, ma aspettavo dei chiarimenti. Ho portato rispetto a Natalia dal primo giorno in cui ci siamo fidanzati e dal primo giorno in cui sono entrato nella casa”, racconta Zelletta ad Alfonso Signorini.

Natalia Paragoni, duro scontro con Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020. Poi il colpo di scena

Natalia Paragoni spiega il motivo dello strano regalo di compleanno che ha fatto recapitare ad Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Mi dispiace se ho rovinato il suo Natale. Il mio intento non era questo. Il mio voleva essere solo un pensiero per farti rivivere qualcosa di me, ma è stato tutto frainteso. Ho seguito alla lettera le raccomandazioni della produzione scrivendo un biglietto, ma ti avrei scritto tante cose”, esordisce la Paragoni.

“Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ho visto che cercavi il contatto con altre ragazze a cui hai fatto anche dei complimenti che a me non hai mai fatto. Fuori non è facile. Sono passati quattro mesi. Ti ho sempre sostenuto e non ho mai intralciato il tuo percorso. Ti amo da morire e ho chiesto tante volte di vederti, ma non è stato possibile”, aggiunge Natalia.

“Ti amo da morire anch’io, ma perchè devi essere così folle? Quando ci siamo parlati ti ho chiesto di fidarti di me”, puntualizza Andrea. “Mi fido di te”, spiega Natalia che ha poi fatto notare al fidanzato alcuni suoi atteggiamenti che le hanno dato fastidio.

“I massaggi te li faccio sempre io mentre tu ti fai massaggiare sempre dalle stesse persone. Poi fai apprezzamenti sul seno“, afferma Natalia che non fa il nome di nessuna ragazza parlando di complimenti generali per tutte le ragazze. “Non è vero che non le faccio i complimenti. Ogni volta che si prepara e mi chiede come sta, le dico sempre che è molto più bella appena si sveglia senza un filo di trucco ed è quello, per me, il complimento più bello”, si difende Andrea.

Alfonso Signorini ha poi mostrato un filmato in cui Dayane Mello ha raccontato di essere a conoscenza di una notte che Natalia avrebbe trascorso a Capri dormendo con un uomo.

“Io so dove è stata Natalia, dove ha dormito. So tutto ed inventare cose è facile“, ribatte immediatamente Andrea Zelletta. Dayane Mello, poi, si confronta sia con Natale che con Zelletta. “Se è vero o no devi dirlo tu. Io ho detto solo delle cose che sapevo”, ha spiegato Dayane.

“Prima di portare questa cosa davanti a milioni di telespettatori, bisogna esserne certi. Io sapevo tutto questo e non mi ferisce, ma se non fosse stato così, questa cosa mi avrebbe fatto male“, conclude Zelletta ribadendo di fidarsi totalmente della fidanzata.