Giulia De Lellis raggiunge la montagna per il Capodanno e scatena le polemiche sul web: “Perchè lei può viaggiare e noi plebei no?”.

Giulia De Lellis pubblica un video su Instagram mostrando il viaggio verso la montagna e scatena la polemica. Sotto il filmato pubblicato dall’influencer sono presenti decine di commenti scritti dagli utenti furiosi nel vederla in viaggio a poche ore dal Capodanno.

Dopo aver trascorso la vigilia di Natale con il fidanzato Carlo Beretta e il 25 dicembre con la sua famiglia, Giulia De Lellis, attraverso anche una serie di storie pubblicate su Instagram, ha mostrato il posto in cui si trova attualmente scatenando un’accesa polemica.

Molti utenti si sono scagliati contro la De Lellis non solo per il viaggio, ma anche per aver pubblicato il video a poche ore dal Capodanno che gli italiani, come prevedono le misure di restrizione decisione dal Governo per contenere il numero dei contagi, trascorreranno a casa.

Il web attacca Giulia De Lellis: “Come fai ad uscire dalla regione”

Giulia De Lellis è sempre molto attiva sui social e dopo aver condiviso su Instagram le foto dei momenti più belli del suo Natale ricevendo anche la bellissima dedica d’amore del fidanzato Carlo Beretta, la De Lellis ha pubblicato un video girato in auto mentre raggiunge la montagna insieme al suo cagnolino.

Pochi secondi che hanno scatenato la polemica con tantissimi utenti che si sono scagliati contro di lei. “Anche a questo giro si sposta da una regione all’altra per lavoro?“, chiede una ragazza. “Ma come fate ad uscire dalla regione?“, chiede un’altra. E ancora: “Ma perchè lei piò viaggiare e noi plebei no?”, “Solo io sono così scema da non spostarmi dal mio comune?”, “Ma allora le regole della zona rossa ed arancione valgono solo per i comuni mortali? Tutti i vip che si spostano ogni giorno… E io che non posso neanche stare con il mio ragazzo che abita in un’altra regione..”.



A finire nel mirino degli utenti, però, non è solo Giulia De Lellis, ma anche molti altri vip. La De Lellis, dunque, trascorrerà il Capodanno con il fidanzato Carlo?