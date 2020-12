Maria De Filippi lascia senza parole Tommaso Zorzi in diretta: il discorso al GF Vip

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi, lasciandolo senza parole durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip.

Maria De Filippi, come annunciato nelle scorse ore, è stata l’ospite d’onore della puntata di questa sera del GF Vip. La conduttrice ha avuto modo di poter salutare tutti i vipponi di Alfonso Signorini, augurandogli di viversi a pieno quest’esperienza, ma prima ha fatto una sorpresa con i fiocchi al protagonista indiscusso di quest’anno: Tommaso Zorzi.

L’influencer, che non si aspettava minimamente l’ingresso di Maria “nella casa”, durante il corso delle settimane aveva rivelato che pur di lavorare per lei sarebbe disposto a farle le fotocopie e i caffè e Alfonso lo ha preso in parola, facendogli fare delle fotocopie in diretta per la De Filippi.

Tommaso è rimasto scioccato nell’incontrare, seppur in collegamento, il suo idolo e tremante dall’emozione ha provare a farle delle fotocopie, ancora incredule di poterle parlare. Maria De Filippi ha lasciato senza parole Tommaso Zorzi, raccontandogli che durante l’inizio di quest’esperienza lei non lo trovava particolarmente simpatico ma con il tempo è riuscita ad apprezzarlo.

Tommaso Zorzi emozionato da Maria De Filippi: il regalo del GF Vip

Tranquillo Tommy… tutti abbiamo sognato di incontrarla almeno una volta nella vita! 🤩👑#GFVIP pic.twitter.com/TDd6SAni9N — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Maria De Filippi si è lasciata andare ad un tenero dialogo con Tommaso Zorzi, che troppo emozionato è riuscito a rispondere a stento. Cosa rara per lui che solitamente ha sempre l’ultima parola durante una discussione, ma questa volta non sapeva davvero che cosa dire, restando senza parole, ma pronto ad ascoltare ciò che la conduttrice, per cui sogna di lavorare, aveva da dirgli:

“All’inizio non mi stavi simpaticissimo, ma ho poi ho iniziato a guardarti con un occhio diverso perché si collegava Alfonso e parlava gli altri, tu avevi l’occhio quasi impaurito e allora io ho iniziato a pensare che quella che mostri è una corazza e poi guardandoti sempre di più ho iniziato ad apprezzare gli aspetti del tuo carattere” ha esordito la conduttrice. “Mi sono convinta di questo. Magari mi sbaglio, ma penso ci sia una parte che ancora nessuno ha visto e che tieni perennemente nascosta ed è un po’ questa fragilità che hai e che spesso mascheri per paura che le persone possano capire i tuoi lati deboli e possono colpire” ha proseguito la conduttrice.

“Però sono anche convinta che questa tua fragilità è una bella cosa “ ha poi aggiunto. “Oggi mi sono fatta mandare la tua scheda io ho letto molto della tua vita. Ho letto, per esempio, il tuo motto che mi piace moltissimo: ‘Sei la persona che il tuo cane pensa che sei’. Hai un cane bassotto anche tu come me e sei una persona molto abitudinaria che si sveglia presto, che si prende il caffè. Prendi un frutto, che non dico qual è perché sennò fanno le battutacce, e poi vai a portare il cane e torni lavori fino alla sera” ha continuato.

“Vai fuori a cena fuori e poi guardi un film e vai a letto. Una vita molto molto regolare e poi ho scoperto che hai un aspetto simile al mio, che discuti con una persona soltanto quando hai stima. Sei una persona che discuti per far pace e poi ho capito un’altra cosa invece che un po’ più delicata che è da un po’ di tempo non ti fidi molto più delle persone. Questo è un problema serio, il fatto che tu non ti fidi, però vorresti una proposta di matrimonio da manuale quindi non ti fidi ma sei romantico” ha continuato. “Io ho visto il regalo che ti ha mandato Papà e mi è piaciuto molto. ‘Ma parliamo di me’ questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Mi ha colpito che tu pensi di non essere stato un bravo figlio, ma io credo che ci sono dei rapporti che vanno oltre e questo sicuramente tra te e lui è un rapporto che va oltre non qualsiasi cosa “.

MARIA PER TE CAFFÈ E FOTOCOPIE ❤️#GFVIP pic.twitter.com/0RB1qJGwWI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

“Tu ti impunti di non essere stato un bravo figlio, ma io non ci credo perché ho visto tua madre e tua sorella ed è impossibile che tu non sia stato un bravo figlio. Forse tu a volte sei un po’ troppo duro anche con te stesso. Devi riuscire ad avere più fiducia nelle persone Tommaso nella vita e a volte possono sbagliare senza neanche rendersi conto di sbagliare ma con questo non vuol dire che sono cattivi“.

“Quando si mette di mezzo l’orgoglio poi è tutto più complicato e poi tu sei un permaloso eh. Poi ho letto un’altra cosa che mi è piaciuta e che cerchi sempre di evitare di tutto poi alla fine spesso crolli per tutto e per qualsiasi cosa, compreso un bambino che gioca con L’Aquilone. Sei una persona malinconica e a me piace la malinconia perché lo trovo un sentimento intelligente che non provano tutti, ma chi lo prova e perché non è scemo” ha poi concluso. “Ah, mi hanno detto che ogni tanto vuoi mollare tutto ad andare via. Non mollare Tommaso. Fatti valere e vai fino in fondo”.

“Tommaso, la malinconia è un sentimento intelligente…” ❤️Le parole di Maria 😍#GFVIP pic.twitter.com/rDItt5xtR2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Tommaso non si aspettava minimamente una cosa del genere durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. Aveva previsto un rimprovero, vista la stoccata a Pierpaolo Pretelli con Stefania Orlando, ma non di certo una sorpresa del genere da parte di Alfonso Signorini che è riuscito ancora una volta a rendere possibile l’impossibile. Tommaso, durante il corso di quest’esperienza, è riuscito a realizzare il suo sogno nel cassetto: quello di incontrare il suo idolo Maria De Filippi e c’è già chi spera che tra i due possano presto nascere una collaborazione, visto che Zorzi sarebbe perfetto per i programmi che da anni conduce sul piccolo schermo degli italiani.