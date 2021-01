Tommaso Zorzi ammette tutto: cos’è successo tra Giulia Salemi e Francesco Monte

Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip cos’è realmente successo tra Giulia Salemi e Francesco Monte.

Tommaso Zorzi durante il corso di questa quinta edizione del GF Vip ha sempre dimostrato non avere peli sulla lingua. Sia per cose che riguardano il suo vissuto, sia per quello degli altri di cui è a conoscenza. N’è una dimostrazione quello che accadendo in questi giorni con Giulia Salemi. I due erano amici anche al di fuori della casa più spiata d’Italia e per questo motivo lui non le ha di certo nascosto di non approvare il modo in cui ha scelto di approcciarsi a Pierpaolo Pretelli, in particolar modo perché entrata nella casa spiegando di voler far conoscere a tutti la vera Giulia, che non era riuscita ad emergere a causa della storia con Francesco Monte.

Giulia è rimasta infastidita dal commento ricevuto, in quanto avrebbe voluto che ogni commento sulla sua persona le fosse fatto in privato e non pubblicamente con gli altri concorrenti come a volerla prendere in giro, ma quest’ultimo ha ricordato proprio la storia con Monte, confidandole che sta commettendo gli stessi errori che aveva commesso con lui. Ma quali sarebbero questi famosi errori?

La risposta è stata presto data perché poco dopo Tommaso Zorzi ha raccontato tutta la verità su Giulia Salemi e Francesco Monte.

Giulia Salemi: il retroscena di Tommaso Zorzi su Francesco Monte

Giulia Salemi, secondo quanto raccontato da Tommaso Zorzi al GF Vip non si sarebbe comportata benissimo nei suoi confronti. L’influencer, infatti, nelle scorse ore, ha raccontato tutta la verità sulla relazione avuta da lei con Francesco Monte. O almeno tutto quello che la regia gli ha concesso di dire, in quanto non appena gli addetti ai lavori si sono accorti della sua confidenza, hanno prontamente cambiato inquadratura, concentrandosi su altri dinamiche all’interno della casa.

Tommaso ha raccontato di non aver visto di buon occhio la loro relazione e di aver prontamente avvisato la Salemi che nulla avrebbe voluto sapere, anzi. Secondo quanto rivelato da Zorzi, che non è in buoni rapporti con Monte, Giulia Salemi si sarebbe allontanata da lui mentre fidanzata con Francesco dopo la confidenza ricevuta per poi ritornare non appena la relazione sarebbe giunta al capolinea, chiedendo anche scusa per il modo in cui si sarebbe comportata.

Tommaso vorrebbe evitare che la stessa storia debba ripetersi anche con Pierpaolo Pretelli, ma lei sembrerebbe essere molto presa da lui e poco propensa al dialogo.

Quello che dice Tommaso è che quando Giulia stava con Monte,lei era sparita,perché Tommaso l’avvertiva di stare attenta, finita la storia con Monte, lei è ritornata da lui chiedendogli scusa.. Ed ora Tommaso non vuole che lei faccia la stessa cosa.. Ma Giulia non ci arriva #gfvip — kikka.vinci (@FrancescaVinci2) January 1, 2021

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi usciranno da quest’esperienza più forti oppure il loro legame finirà man mano per arrivare ad un punto di non ritorno? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.