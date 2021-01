Giulia Salemi infastidita da Tommaso Zorzi: c’entra Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi non le manda di certo a dire. Per questo motivo non ha gradito alcune osservazioni fatte da Tommaso Zorzi nelle scorse sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi era entrata nella casa del Grande Fratello Vip chiarendo che questa volta, contrariamente all’esperienza vissuta durante la terza edizione, voleva viversi questo percorso basandosi unicamente su di lei, senza andare incontro a flirt con altri concorrenti. La Salemi sembrava essere più intenzionata che mai a non voler ripetere quello che era accaduto in passato con Francesco Monte, ma purtroppo c’è cascata di nuovo ed anche peggio di prima.

Pierpaolo Pretelli, dopo numerosi e repentini cambi di interesse di tipo sentimentale, ha ammesso di provare un’attrazione per lei e quest’ultima non ha di certo sdegnato le sue attenzioni. Tant’è che in più di un’occasione si sono lasciati andare a momenti di pura passione nella casa più spiata d’Italia, facendo storcere il naso ad alcuni fan ed anche alla mamma di lui, che durante la diretta del 31 dicembre ha consigliato a suo figlio di viversi al suo percorso senza pensare continuamente ai flirt e all’amore nella casa, facendo smorzare l’entusiasmo di lei.

Questo pensiero è stato condiviso anche da Tommaso Zorzi, che di recente ha avuto una discussione con Stefania Orlando, che ha stroncato il flirt della sua amica, facendole notare che tutti i suoi buoni propositi all’inizio di questa sua esperienza sono andati tutti a farsi benedire e lei non ha reagito bene, mostrandosi piuttosto infastidita dai commenti ricevuti sul suo percorso.

Tommaso Zorzi fa arrabbiare Giulia Salemi: “Basta, mi metti l’ansia”

Tommaso Zorzi, senza troppi giri di parole, ha rivelato alla sua compagna di viaggio, ma anche amica nella vita reale, di non apprezzare particolarmente il percorso che sta portando avanti con Pierpaolo Pretelli. In quanto secondo lui invece di impegnarsi a farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo per quella che è la sua persona, si sta concentrando soltanto sul flirt con l’ex velino moro, passando tutto il tempo a scambiarsi coccole, piuttosto che far vedere di che pasta è fatta.

“Se vuoi continuare a fare così per me va benissimo, ci mancherebbe. Io parlo per una questione di mio gusto personale, però poi non venire a lamentarti se la gente ti fischia o se ti fanno arrivare aerei e la madre di Pierpaolo stronca tutto. Tu quando eravamo in diretta ti sei lasciata andare ad un limone che sembrava quasi uno di quelli che dai quando sei sbronza” ha esordito l’influencer. “Ripeto, quello che ti sto dicendo riguarda il mio gusto e spararsi un limone in diretta non fa parte di me. Soprattutto se consideri che queste cose in televisione le hai già fatte. Giulia sei grande e vaccinata“ ha continuato Zorzi non mandandole di certo a dire.

“Anche quando state divisi tutto il giorno. Non appena avete 5 minuti state sempre uno sopra l’altro. Per questo ti dico che non è una questione di quanto tempo passate insieme, ma di come scegliete di trascorrerlo” ha poi proseguito. “Dici che ti sei lasciata andare, levando il freno a mano. Se lo faccio io mi squalificano in due secondi” ha poi aggiunto, scatenando la furia di Giulia Salemi.

“Ho capito il tuo discorso, anche perché non fai altro che ripetermelo, ma credo sia giusto che tu utilizzi un minimo di tatto nei miei confronti. Soprattutto se sei un mio amico” ha replicato lei, che non aveva colto una frecciata di Tommaso. “Avrei preferito che tu mi prendessi da parte, senza farmi battutine e queste cose che non mi piacciono affatto” ha proseguito. “Quando tu discutevi con Francesco Oppini, io venivo da te parlandoti in separata sede perché gli amici ti prendono da parte e ti fanno ragionare. Ho capito che ti ho fatto schifo ma devi smetterla di infierire“.

“Ripeto, se tu sei un mio amico mi prendi e mi parli ma non ti comporti in questo modo. Facendo così mi stai soltanto mettendo ansia. Un conto è quando mi prendi in giro, ma quando parliamo di cose serie pretendo che tu mi tratti con più tatto di quanto tu stia facendo” ha concluso Giulia, non nascondendo il suo malumore nei confronti di Tommaso.

Il punto di vista di Tommaso sulla partecipazione ad un reality come il #gfvip e sui Prelemi. CHIARO COME SEMPRE. pic.twitter.com/NsbrVmDvX5 — Stefania🙃 (@Stefani10421694) January 1, 2021

L’amicizia speciale nata tra Giulia e Pierpaolo sta facendo storcere il naso ai concorrenti del Grande Fratello Vip, mentre il pubblico, come sempre, è diviso in due e c’è chi appoggia la loro unione e chi sembra pensarla esattamente come Tommaso Zorzi.