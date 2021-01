Emma Marrone, messaggio strappalacrime per Alessandra Amoroso

La prima volta non si scorda mai, neanche quella all’Arena di Verona. Così, Emma Marrone ricorda il suo 2020. Con un messaggio strappalacrime per la sua amica e collega Alessandra Amoroso.

Emma Marrone, 35 anni e Alessandra Amoroso, 34 anni sono entrambe uscite vincitrici e vincenti dal talent show di Maria De Filippi, Amici. Emma nel 2010 e Alessandra nel 2009.

Entrambe, hanno avuto una carriera ricca di successi, ospitate, concerti e alti e bassi.

Quest’anno difficile per la Marrone ma ricco di esperienze, come l’uscita del nuovo album “Fortuna” e della prima apparizione in un film. Difatti, Emma ha recitato come attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli“.

Negli anni si è sempre pensato al rapporto tra la Amoroso e la Marrone, come un rapporto di “amiche nemiche”.

Alcuni rumors vogliono le due donne acerrime nemiche, ma la realtà dei fatti invece sarebbe quella relativa al fatto che Alessandra Amoroso e Emma Marrone nel corso della loro carriera sono diventate grandissime amiche, unite dall’amore e la passione per la musica. La stessa Amoroso aveva inviato un messaggio di incoraggiamento per l’amica e collega impegnata ad X Factor 2020.

Ma il tutto non finisce qui, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il messaggio di Emma per Alessandra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Sono amiche per la pelle, oltre che colleghe Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Sono talentuose e amatissime, sia dal grande pubblico che dalla critica, ed entrambe hanno vinto Amici Di Maria De Filippi, in due edizioni diverse (2009 e 2010).

Il Talent che ha donato loro la fama e che ha loro aperto le porte del mondo della musica.

Emma in occasione dell’anno nuovo ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con i momenti più belli e emozionanti dell’anno trascorso, che seppur sia stato un anno particolare e strano ha comunque dato alcune piccole gioie.

Così Emma Marrone, ricorda la sua prima volta all’Arena di Verona insieme ad Alessandra Amoroso:

“Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel ❤️. Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. @amorosoof

Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!”

E noi non vediamo l’ora di risentirle cantare.