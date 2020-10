Emma Marrone riceve un messaggio dolcissimo dall’amica Alessandra Amoroso prima dei live di X Factor 2020, foto.

Emma Marrone riceve un dolcissimo messaggio dall’amica Alessandra Amoroso prima del debutto dietro il bancone della giuria dei live di X Factor 2020 come giudice degli Under Uomini. La cantante salentina che sarà affiancata da Hell Raton, giudice delle Under Uomini, Mika, giudice degli Over e Manuel Agnelli, giudice dei Gruppi, ha condiviso tra le storie di Instagram il messaggio ricevuto emozionando i fans per lo splendido rapporto che ha con Alessandra Amoroso, sempre pronta a sostenerla nei momenti più importanti della sua vita.

Emma Marrone, il messaggio di Alessandra Amoroso per X Factor: “Fai splendore i tuoi colori”

Salentine, cantanti, donne vere, genuine e semplici, legate ai veri valori della vita, Emma Marrone e Alessandra Amoroso non sono solo colleghe, ma anche amiche e sorelle per scelta. Il loro è un legame vero, profondo e basato sul reciproco affetto e rispetto. In vista di un debutto così importante per Emma che è pronta a portare avanti le sue idee musicali anche a X Factor, Alessandra Amoroso ha voluto far sentire la sua presenza ad Emma inviandole un bellissimo messaggio.

La Amoroso, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto in cui sorride accanto ad Emma scrivendo delle parole ricche di stima sincera.

“Emotivamente sarà difficile perchè conosco la tua persona, i tuoi pensieri, le tue paure. In bocca al lupo Emma, donna forte e fragile. Porta in quest’esperienza i tuoi colori e falli splendere. Ti voglio bene”, ha scritto la Amoroso. Un messaggio che ha emozionato tanto Emma che lo ha ricondiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

Anche altri amici, però, hanno voluto far sentire la propria vicinanza ad Emma che, dopo essere stata con successo il direttore artistico del serale di Amici, è pronta a conquistare anche il cuore del pubblico di X Factor.

“Volevo farti un grosso in bocca al lupo anche se a te non serve perchè con te il lupo perde sia il pelo che il vizio. Spacca tutto”, le ha detto l’amico Antonino che le ha anche mandato un bacio.