Andrea Zelletta fuoritemporaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per motivi personali: il comunicato ufficiale.

Andrea Zelletta è temporaneamente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per motivi personali. Il comunicato ufficiale arriva direttamente dal Grande Fratello che, sul proprio sito, ha pubblicato una foto dell’ex tronista con tale spiegazione senza aggiungere ulteriori dettagli sui motivi che hanno convinto gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini ad autorizzare l’uscita di Andrea. Zelletta, dunque, non è stato eliminato e dovrebbe tornare in casa nelle prossime ore, probabilmente in tempo per la nuova puntata, prevista per venerdì 30 ottobre.

Andrea Zelletta fuori dal Grande Fratello Vip: rientrerà o sarà eliminato?

Cos’è successo ad Andrea Zelletta? Perchè l’ex tronista ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020? I motivi restano top secret sia per il pubblico che per gli altri concorrenti del reality show di canale 5. Tra le prime a notare l’assenza in casa dell’ex tronista è stata la contessa Patrizia De Blanck, nel mirino del web per le frasi rivolte a Maria Teresa Ruta.

La contessa ha provato a chiedere agli altri inquilini dove si trovasse Zelletta e a soddisfare la sua curiosità è stato Francesco Oppini che, uscito dal confessionale, ha fatto il seguente annuncio: “Andrea non è in Casa per motivi personali”.

Il figlio di Alba Parietti che si è scagliata contro Tommaso Zorzi, parlando con Enock, visibilmente preoccupato per l’amico, ha aggiunto che il Grande Fratello non ha comunicato il motivo per il quale Andrea ha dovuto lasciare temporaneamente la casa. Sui social, i fans stanno già ipotizzando quella che potrebbe essere la probabile causa del momentaneo abbandono augurandosi di poter vedere presto Andrea nuovamente nella casa.

Solo stamattina, Andrea aveva ricevuto un messaggio aereo dalla fidanzata Natalia Paragoni. “Croccantino sei unico”, le ha scritto Natalia di cui Andrea si è innamorato durante il percorso sul trono di Uomini e Donne. Non arriva nessun indizio sui motivi del temporaneo abbandono di Andrea neanche dal profilo Instagram di Natalia Paragoni che sta seguendo con passione il percorso del fidanzato nella casa.