Emma Marrone ad Alessandra Amoroso: “je t’aime” | Amore in Puglia

Emma Marrone e Alessandra Amoroso si godono il sole e il mare della Puglia: il bacio che conferma il grande amore che le lega, foto.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso insieme in Puglia. Le due cantanti si stanno godendo il sole, il mare e le rispettive famiglie in Salento, ma hanno trovato il modo per trascorrere del tempo insieme ed immortalare il momento con una foto, un bacio e una dichiarazione d’amore.

Emma Marrone, dichiarazione d’amore e bacio per Alessandra Amoroso

Tra Emma ed Alessandra Amoroso c’è una grandissima amicizia. Le due cantanti, nate entrambe nella scuola di Amici di Maria De Filippi, condividono l’amore per la musica e per la propria terra, la Puglia. Con la riapertura delle regioni, entrambe sono tornate immediatamente a casa dove si stanno godendo la famiglia dalla quale sono state lontane durante i giorni del lockdown.

In Puglia, è ormai tempo di sole e di mare e sia Emma che Alessandra si stanno godendo le bellissime spiagge del Salento. Con un look naturale e selvaggio dopo una giornata di mare, Emma e Alessandra hanno regalato ai fans una bellissima foto.

Nello scatto pubblicato su Instagram Stories da Emma che, nei giorni scorsi, aveva incantato tutti mostrandosi in bikini al mare, Alessandra regala all’amica un bacio sulla guancia. Emma, invece, appare con gli occhi chiusi e un’aria sognante. Una foto che ha riempito di gioia i cuori delle rispettive fans e che è stata coronata dalla dichiarazione d’amore della Marrone ad Alessandra. “Je t’aime”, ha scritto Emma.

Proprio Alessandra Amoroso è stata una delle prime a congratularsi con Emma per il suo ruolo di giudice di X Factor 2020 lasciandole un commento su Instagram. Quella tra Emma e la Amoroso, dunque, è un’amicizia davvero bella e speciale.