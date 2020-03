Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, secondo i fan, avrebbero litigato. L’interprete di Io sono bella ha fatto chiarezza su Instagram

Emma Marrone e la sua collega Alessandra Amoroso sono tra le vincitrici di Amici di Maria De Filippi ad avere avuto un maggiore successo al di fuori dal programma di canale 5. Il pubblico del piccolo schermo amava vederle insieme, ma da qualche tempo le due artiste hanno scelto di non fare più alcuna diretta su Instagram, mezzo con cui molti personaggi dello spettacolo hanno scelto di intrattenere i fan, facendo preoccupare tutti coloro che le seguono.

Molti utenti della rete, infatti, hanno prontamente chiesto ad Emma come mai non si vedessero più insieme. La Marrone, in un primo momento, ha preferito non replicare, ma poi ha perso la pazienza, stremata dai numerosi commenti a riguardo, raccontando loro come stanno realmente le cose: non hanno mai litigato.

Emma Marrone ed Alessandra Amoroso non hanno litigato. L’interprete di Amami ha spiegato anche il motivo per cui hanno scelto di non fare più dirette insieme.

Emma Marrone ed Alessandra Amoroso non hanno litigato: l’annuncio

Emma Marrone, che non molto tempo fa aveva parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, ha chiarito che tra lei ed Alessandra Amoroso non c’è stato nessuno screzio, ma che semplicemente hanno preferito rimandare le loro dirette insieme, nonostante siano particolarmente apprezzate dal popolo della rete.

“Adesso basta con queste puttanat*!” ha sbottato l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Non abbiamo litigato, siamo amiche” ha chiarito la cantante. “Non abbiamo più fatto dirette insieme perché Alessandra ha preferito viversi questo momento con un po’ di riservatezza e io rispetto questa sua decisione” ha concluso.

I fan sono rimasti profondamente dispiaciuti dalla scelta presa da Alessandra Amoroso, che ha commesso una clamorosa gaffe durante la scorsa diretta Instagram, ma almeno sono contenti di sapere che i rapporti tra lei ed Emma Marrone non si sono affatto rovinati.