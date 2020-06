Emma Marrone giudice di X Factor: la reazione di Maria De Filippi

Emma Marrone fa parte della giuria della nuova edizione di X Factor. La cantante ha rivelato in anteprima qual è stata la reazione di Maria De Filippi quando ha scoperto del suo nuovo incarico.

Emma Marrone, ormai è ufficiale, fa parte della giuria di X Factor 2020. La cantante, che ha fatto il suo debutto ad Amici, è passata “alla concorrenza” ed il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere cosa ne pensa Maria De Filippi che l’ha lanciata e ora se l’è ritrovata dall’altra parte.

Niente paura, a fare chiarezza ci ha pensato la stessa Emma che durante la sua presentazione a E poi c’è Cattelan ha rivelato che la prima persona a scoprire di tale notizia è stata proprio la conduttrice di canale 5, rivelando come ha reagito di fronte a tale scoperta.

“L’ho detto prima a lei che a mia mamma” ha premesso la cantante, che è l’unico giudice donna di quest’edizione. “Come ha reagito? Lei è contenta per me, è molto orgogliosa perché mi ha scoperta” ha proseguito Emma. “Ha visto tutto il mio percorso, lo ha vissuto, e quando le ho detto che avrei fatto il giudice ho visto l’orgoglio nei suoi occhi” ha concluso la cantante.

Come ha reagito Maria De Filippi a vedere Emma Marrone come giudice ad X Factor non è più un mistero. L’artista ha ricevuto la “benedizione” della sua madrina, che non potrebbe che essere fiera di lei.

X Factor 2020 | Emma Marrone nella giuria: “Spero di essere all’altezza”

X Factor è pronto a partire. Anche se con modalità del tutto diverse rispetto al solito, visto che tutti i suoi protagonisti dovranno attenersi alle norme di sicurezze per evitare il contagio da coronavirus. Nonostante ciò la grande macchina del programma non si è mai fermata ed Emma Marrone non vede l’ora di prendere parte a questa nuova avventura.

“Ho sempre amato mettermi in gioco e spero di essere all’altezza del ruolo” ha ammesso Emma Marrone ad X Factor. “Stiamo vivendo tutti un periodo storico molto particolare e sicuramente quest’edizione sarà diversa dal solito” ha proseguito la cantante, che di recente si è sottoposta ad una visita dopo l’operazione a cui è stata costretta a sottoporsi.

“Spero che la musica possa essere un messaggio di speranza. In particolar modo per tutti quei ragazzi che nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, hanno scelto di mettersi in gioco per poter realizzare il loro sogno” ha concluso il nuovo giudice di Alessandro Cattelan.

Emma Marrone è il nuovo giudice di X Factor e il suo fedele pubblico non vede l’ora di vederla in questa inedita veste di talent scout.