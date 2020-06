Elodie fa una confessione su Maria De Filippi e svela: “Avevo smesso ”

Elodie, recentemente ospitata da Francesca Fialdini a Da noi … a ruota libera, ha fatto una confessione su Maria De Filippi e ha svelato un retroscena sul suo passato.

Elodie, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2020, è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi. Grazie alla sua calda voce e alle canzoni orecchiabili, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha conquistato il grande pubblico.

Nelle scorse ore, l’interprete di Andromeda è stata ospite di Francesca Fialdini a Da Noi … a ruota libera, dove ha fatto una confessione sulla conduttrice più amata dagli italiani, che qualche anno fa l’ha lanciata attraverso la partecipazione al talent show di canale 5.

La cantante ha ovviamente espresso belle parole per la moglie di Maurizio Costanzo, tra l’altro ha fatto anche da Cupido tra Mahmood e Gabriele Esposito, affermando che è una delle poche persone che dà la possibilità di potersi esprimere liberamente.

“Maria è una grandissima osservatrice” ha precisato Elodie su Maria De Filippi. “Quando lavori con lei, ti dà la possibilità di poterti esprimere nel migliore dei modi” ha spiegato la cantante. “Come più ritieni giusto”.

Elodie Di Patrizi: il periodo buio dopo X Factor e la rinascita dopo Amici di Maria De Filippi

Elodie, tra una confessione e l’altra, ha raccontato a Francesca Fialdini su Rai 1 del periodo buio che ha passato durante il periodo in cui non riuscì a superare i provini per X Factor, rivelando al pubblico del piccolo schermo che tanta era la delusione che aveva perfino smesso di cantare per ben 4 anni.

Fortunatamente però la compagna di Marracash ha ripreso in mano le redini della sua vita, scegliendo di prendere parte ad Amici di Maria De Filippi iniziando così la sua scalata al successo.

“C’è stato un periodo, quando ho partecipato ai provini di X Factor, non molto facile” ha raccontato Elodie a Da Noi … A Ruota Libera. “Non avevo superato le selezioni, con il senno di poi ho capito che non ero ancora pronta, e ci ero rimasta così male che avevo scelto di smettere di cantare” ha spiegato durante l’intervista concessa al programma di Rai 1. “Non ho cantato per 4 anni, nemmeno sotto la doccia“ ha spiegato, fin quando nel 2015 non ha scelto di dare una svolta alla sua carriera prendendo parte al talent show di Maria de Filippi che l’ha lanciata nel mondo della musica.

Ora è una donna affermata, sia a livello lavorativo sia nella vita privata, visto che la sua storia con Marracash prosegue a gonfie vele.

Elodie su Rai 1 si è lasciata andare ad inedite confessioni di cui il pubblico non era ancora a conoscenza sul suo conto.