Fai da te | appendichiavi da parete -VIDEO

Un grazioso, colorato ed originale appendichiavi da parete, realizzato con un legnetto di mare. Scopriamo come realizzarlo.

Se siete stufi di vedere chiavi posizionate in modo disordinato per la casa e amate il fai da te, scoprite come realizzare questo grazioso e colorato appendichiavi da parete, creato utilizzando un bellissimo legnetto di mare ma che potrà essere creato anche con un legno trovato durante una passeggiata nel bosco.

Un progetto creativo che potrà essere personalizzato nei colori e nei particolari ma che sarà utile per tenere in ordine e sempre a portata di mano le chiavi ad uso quotidiano.

Come realizzare il portachiavi da parete con un legnetto di mare | il video tutorial

Per realizzare l’appendichiavi da parete con un legnetto di mare, avrete bisogno di:

legnetto di mare

colori a tempera

nastro di carta

cordoncino

gancettini a vite

forbici

pennello

matita

Per prima cosa si dovrà realizzare un disegno sul legnetto di mare. In questo caso è stato scelto di riproporre il motivo geometrico di tante righe che si potranno tracciare a matita.

A questo punto si potranno colorare le righe, utilizzando un pennello e i colori a tempera prescelti. Per realizzare delle righe precise e pulite, si potrà isolare dal colore la porzione di legnetto da lasciare naturale utilizzando del nastro carta.

Dopo aver colorato tutte le righe con le tempere, si tracceranno con la matita i punti dove applicare i gancetti a vite, e successivamente si inseriranno nel legno avvitandoli. Il legno di mare è molto morbido e perfetto per realizzare alcuni lavori creativi.

Ora si dovrà creare un modo per appendere il legnetto alla parete, e lo si potrà fare legando un cordoncino da un'estremità all'altra del legnetto colorato. Si potrà appendere alla parete e l'appendichiavi sarà pronto per essere utilizzato.