Cassetta fai da te con scatola di scarpe -VIDEO

Una cassetta fai da te graziosa e colorata realizzata con una scatola di scarpe. Un progetto di riciclo creativo originale, divertente e soprattutto utile.

Il mondo della creatività permette di dar sfogo alla fantasia ma crea anche molto disordine in casa dove tutti i materiali e gli strumenti di lavoro molto spesso vengono tenuti in modo disordinato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Riciclo creativo | aquilone porta fermagli -VIDEO-

Scopriamo come creare una graziosissima cassetta fai da te utilizzando una vecchia scatola di scarpe. La scelta fondamentale perché il risultato sia molto carino è la scelta della carta e della fantasia, che renderà la scatola un oggetto d’arrendo molto bello. Se ami il riciclo creativo scopri come realizzare una scatola per cucito con un cartone delle uova.

Come realizzare una cassetta fai da te con una scatola di scarpe | il video tutorial

Per realizzare la cassetta fai da te, avrete bisogno di:

scatola di scarpe

carta fantasia

carta da pacco

nastro adesivo

cordoncino

colla vinavil

colla a caldo

taglierino

forbici

pennello

SULLO STESSO ARGOMENTO: Porta smartphone da tavolo a forma di donut -VIDEO-

Per prima cosa si dovranno disegnare e ritagliare due triangoli sui lati più lunghi della scatola quindi piegarla a metà. Disegnare e ritagliare due rettangoli al centro della scatola, per poter poi intagliare il manico della cassetta.

Ritagliare il coperchio della scatola di scarpe della stessa altezza della cassetta per ricavare le due parti laterali della scatola e applicarli con l’ausilio del nastro adesivo. Nel frattempo incollare la parte centrale della scatola con la colla vinilica.

La scatola dovrà essere rivestita con la carta da pacco ritagliando in modo preciso tutte le parti da ricoprire. Basterà della colla vinilica per far aderire alle pareti la carta da pacco.

A questo punto si potrà passare alla decorazione, ritagliando la carta fantasia prescelta e incollandola sui lati della scatola mantenendo la misura ridotta di circa 2 centimetri. Si potrà poi decorare la scatola incollando il cordoncino sui bordi della stessa utilizzando la colla a caldo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Orecchini in stile tropicale fai da te -VIDEO-

La scatola è terminata e potrebbe essere una bellissima idea per la cameretta dei bambini. Creare tante scatole colorate dove poter mettere costruzioni, colori e altri piccoli oggetti. Se ami il fai da te, guarda come realizzare un gufo con i tappi di latta.