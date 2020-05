Uomini e Donne: Davide Basolo e l’Alchimista e si lascia andare alle prime, importanti parole per Giovanna Abate. Sarà lui la scelta?

Davide Basolo è l’Alchimista che sta corteggiando Uomini e Donne. Il misterioso corteggiatore ha mostrato il suo vero volto conquistando anche le dame del parterre del trono over, visibilmente colpite dalla sua bellezza. Davide, tuttavia, ha fatto centro soprattutto per le prime parole che ha rivolto a Giovanna senza maschera. Il corteggiatore ha ammesso di essere molto preso da lei e di essere pronto a dirle sì in caso di scelta.

Uomini e Donne, Davide Basolo si sbilancia con Giovanna Abate: “ti direi di sì perchè credo in quello che abbiamo costruito”

Se Alessandro Graziani e Sammy Hassan tra cui c’è una guerra in corso direbbero no a Giovanna Abate, l’alchimista Davide Basolo sarebbe pronto a dirle sì già oggi e a lasciare lo studio di Uomini e Donne per vivere la loro storia senza telecamere. Il corteggiatore, dopo aver tolto la maschera, si è proposto a Giovanna senza filtri dicendole parole importanti.

“Io ti direi di sì perché credo in quello che abbiamo costruito e che ci siamo dati a vicenda. Ti direi dì sì perché mi piaci tanto e non ho paura a dirtelo. Ti direi di sì perché sei nei miei pensieri, nella mia testa. Ti direi di sì perché non so se sarai l’amore della mia vita ma ho tanta voglia di azzerare queste distanze”, ha detto l’alchimista sorprendendo piacevolmente Giovanna ancora una volta.

“Quello che tu mi hai creato è una magia che ogni volta mi confermi. A me questa sedia ha fatto paura sia per quello che ho avuto nel passato sia per quello che potrò avere nel futuro. Ho paura di non rispettare le aspettative che mi ero prefissata. Grazie! Sei un bel casino. Una bella sorpresa”, ha risposto Giovanna.

Gianni Sperti tifa già per la coppia, ma in molti sono convinti che, in realtà, Giovanna sia pazza di Sammy e che sarà quest’ultimo la sua scelta. Andrà davvero così? Sicuramente, la scelta sarà una sorpresa.