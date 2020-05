Riciclo creativo | scatola per cucito fai da te -VIDEO

Una graziosa scatola per cucito realizzata riciclando in modo creativo un cartone delle uova. Un regalo fai da te davvero originale.

Il cucito creativo è uno degli hobby femminili tornato di moda, soprattutto perché permette di mettere in moto la creatività tra tanti colori, tessuti e piccoli accessori. Sono molti i materiali che servono per cucire, aghi, spilli, centimetro, bottoni e tanto altro ancora.

Per questo creare una scatola per il cucito riciclando in modo creativo una scatola per le uova e decorandola con dei fiori di carta, è senza dubbio un modo economico ed originale per tenere in ordine i piccoli accessori del cucito o anche per fare un regalino ad una mamma o ad un’amica speciale. Se ami il riciclo creativo scopri come realizzare degli orecchini in stile tropicale in carta.

Come realizzare una scatola per cucito con un cartone per uova | il video tutorial

Per realizzare la scatola per cucito, avrete bisogno di:

scatola di cartone delle uova

colore acrilico

fiori di carta

colla a caldo

stoffa

nastro

ago

filo

elastico

pennello

forbici

Per prima cosa si dovrà dipingere il cartone delle uova con il colore acrilico preferito, in questo caso il rosa. Poi si dovrà creare un piccolo cuscino per spilli da inserire nella scatola e lo si potrà fare ritagliando un tondo di stoffa e dopo aver creato una filza di punti intorno alla circonferenza con ago e filo, si riempirà di ovatta, stringendo la filza.

Il cuscino ottenuto si potrà inserire in una delle cavità del cartone per uova incollandolo con la colla a caldo. A questo punto si dovranno incollare all’interno della scatola, nella parte superiore due nastri e un elastico, come indicato nel video tutorial. Questi serviranno per applicare e tenere in ordine forbici e aghi.

Il coperchio del cartone potrà essere decorato con fiori e foglie di carta e all’interno della scatola si potranno organizzare bottoni, nastrini, aghi, spilli e anche le forbici.

