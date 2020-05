Orecchini in stile tropicale fai da te -VIDEO

L’estate sta arrivando e creare dei monili fai da te da sfoggiare magari con un bel vestito è l’occasione per dare sfogo a tutta la creatività. Scopriamo come realizzare degli orecchini in stile tropicale.

Degli orecchini fai da te in stile tropicale perfetti per l’estate, realizzati con del materiale semplice ed economico come la carta. Un gioiello di grande effetto ma alla portata di tutti.

Il gioiello in carta risulta essere bello e anche leggero, facile da vestire, magari abbinandolo con i colori all’abbigliamento e inserendo, come per questi orecchini, dei particolari oro o argento per donare luminosità. Se ami il fai da te scopri come realizzare degli originali bicchieri da bibita decorati.

Come realizzare degli orecchini fai da te in stile tropicale | il video tutorial

Per realizzare gli orecchini in stile tropicale, avrete bisogno di:

cartoncino verde

cartoncino bianco

carta glitterata

pinze

ago

ganci per orecchini

colla vinavil

forbici

pennello

matita

Per prima cosa si dovranno disegnare due sagome di foglie tropicali una grande e una più piccola sul cartoncino bianco. Dopo averle ritagliate in modo curato con le forbici si potranno poi sovrapporre al cartoncino colorati, due su quello verde e due su quello glitterato oro.

Le foglie ritagliate saranno il corpo degli orecchini che dovranno però essere trattate per diventare rigidi. A questo punto si potranno incollare le due foglie l’una sull’altra come indicato nel video tutorial.

Con un ago si potrà praticare un buchino in cima alle foglie per poter infilare il gancio da orecchino. Gli orecchini sono realizzati e potranno essere personalizzati nelle forme e nei colori.

Un progetto creativo fai da te e molto femminile perfetto da realizzare anche con le bambine. Se ami gli orecchini scopri come realizzarne tanti colorati per l’estate.

(Fonte: La Figurina)