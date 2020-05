Nuova allerta alimentare. La catena di supermercati Iper richiama la crescia sfogliata del Viaggiator Goloso.

Quando si parla di alimenti è importante prestare attenzione a mille particolari. Dalle proprietà che contengono, agli ingredienti scritti sulla confezione fino alle allergie personali che si hanno e che spesso impediscono l’acquisto di uno o più prodotti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: Ritirate cozze italiane

A volte, però, nonostante l’attenzione che si presta ai vari prodotti, può capitare che le informazioni non siano sufficienti. Questo è uno dei casi in cui scattano le allerte alimentari il cui scopo è quello di aiutare i consumatori nell’identificare quei prodotti per sviste o errori tecnici non sono adatti al consumo pur essendo stati immessi nel mercato.

Ne è un esempio la recente allerta data dall’Iper per una crescia sfogliata de Il Viaggiator Goloso, un marchio sempre più noto che si può trovare in alcuni super mercati.

Crescia Viaggiator Goloso ritirata per presenza di soia non dichiarata

Chi è allergico alla soia sa bene come prima di acquistare ogni alimento sia fondamentale leggerne l’etichetta al fine di capire se durante la lavorazione e/o il confezionamento è entrato a contatto con la soia. Questo alimento è infatti anche un forte allergene che può quindi risultare altamente pericoloso per chi è allergico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: Spezia ritirata dal mercato

Sebbene i controlli a riguardo siano piuttosto severi e attenti, l’errore può sempre capitare ed è in questo particolare segmento che si inseriscono le allerte alimentari, indispensabili per informare i consumatori sui prodotti da evitare anche se presenti nei negozi.

Il richiamo più recente a riguardo proviene dalla catena di supermercati Iper e riguarda la crescia sfogliata a marchio Il Viaggiator Goloso. Di seguito tutti i riferimenti per riconoscere il prodotto e per procedere alla restituzione.

Prodotto: Crescia sfogliata di Urbino

Marchio: Il Viaggiator Goloso

Lotto di produzione: 20.275

Confezione: 3 pezzi da 450 grammi

Motivo: Contaminazione crociata con soia non segnalata in etichetta

Scadenza: 20/06/2020

Luogo di produzione: Il Panaro Food Srl, via P. Mazzachera 7, Urbino

Chiunque avesse acquistato questo particolare lotto di crescia sfogliata e fosse allergico alla soia dovrà quindi evitare di consumarlo e restituirlo presso il punto vendita di riferimento per ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto.

A tal proposito, ricordiamo che tra le allerte ancora attive ci sono quella del Taleggio DOP Cadermartori e quella della zuppa di cereali e verdure in vendita sotto diversi marchi di supermercati.

Le allerte alimentari sono uno strumento utilissimo per prendersi cura di se e della propria alimentazione.