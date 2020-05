Riciclo creativo | aquilone porta fermagli -VIDEO

Se avete una bimba e volete condividere con lei un progetto di riciclo creativo scoprite come realizzare un grazioso aquilone porta fermagli per capelli, che potrà appendere in cameretta.

Un bellissimo e originale progetto di riciclo creativo da proporre ad una bimba, per creare un aquilone porta fermagli per capelli con materiali a cui regalare una seconda vita.

Il riciclo creativo è una forma d’arte che è bello insegnare ai bambini, per accrescere la loro coscienza rispetto al benessere del pianeta e anche la loro creatività in modo semplice, divertente ed economico. Se ami il fai da te scopri come realizzare una bellissima lampada di carta.

Come realizzare l’aquilone porta fermagli per capelli | il video tutorial

Per realizzare l’aquilone porta fermagli per capelli, avrete bisogno di:

cartone

carta fantasia

nastri colorati

filo di nylon

colla a caldo

colla vinilica

pennello

forbici

righello

matita

Per prima cosa disegnare e ritagliare un rombo dal cartone e dopo averlo fatto, ritagliare lo stesso rombo leggermente più grande dalla carta fantasia prescelta.

A questo punto incollare il rombo di carta fantasia sul rombo di cartone con la colla vinilica utilizzando un pennello. Sempre con la colla vinilica, incollare i lati della carta fantasia in esubero piegandoli verso il margine del rombo di cartone.

Con la colla a caldo, incollare a croce, i nastrini di raso colorati e creare delle codine di altri colori, incollando i nastri con la colla a caldo. I nastrini potranno formare dei piccoli cappi, su cui poi posizionare i fermagli.

Sui nastrini di coda, si potranno applicare mollette, fermagli e anche cerchietti per i capelli. L’aquilone potrà essere attaccato al muro della cameretta della bimba e personalizzato con la carta e i colori preferiti. Se ami la carta, scopri come realizzare dei bellissimi orecchini in stile tropicale.