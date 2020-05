Porta smartphone da tavolo a forma di donut -VIDEO

Un graziosissimo e dolcissimo porta smartphone da tavolo a forma di donut fai da te, perfetto per un regalo originale o da tenere sempre sulla propria scrivania.

Se amate i donut e i colori pastello, non potete perdere l’occasione di creare un originale porta smartphone da tavolo a forma di donut, perfetto per creare un regalo fai da te e per riciclare in modo creativo del cartone.

Sarà un accessorio molto grazioso per la scrivania di una ragazza, un progetto creativo fai da te, semplice, divertente e di grande effetto. Se ami la carta e il fai da te scopri come creare una lampada di carta fai da te.

Come creare un porta smartphone da tavolo a forma di donut | il video tutorial

Per realizzare il porta smartphone a forma di donut, avrete bisogno di:

cartone doppio

cartoncini colorati

carta da pacco

colla a caldo

colla stick

forbici

matita

Per prima cosa si dovranno ritagliare 5 cerchi di cartone con un diametro di 14 cm. Disegnare poi la sagoma dello smartphone e seguire tutti i passaggi indicati nel video tutorial, ritagliando tutti i tratti disegnati a matita.

Ritagliare 6 mezze lune dalle strisce di cartone ed incollarle tra di loro per creare il corpo del porta smartphone. A questo punto si potranno incollare le due facciate anteriore e posteriore e coprire i lati con una striscia di carta da pacchi e della colla a caldo.

Ora di potrà decorare il porta smartphone, cospargendo i lati con della colla stick e incollando la carta da pacco sagomata. Dopo aver ritagliato la stessa sagoma da un cartoncino colorato, si ritaglierà il buco centrale e si applicherà con la colla stick.

Si potranno realizzare i confettini colorati, ritagliando tante piccole striscioline di cartoncino colorate applicandole con la colla stick. Nella parte posteriore del porta smartphone di dovrà praticare un taglio dove far passare il cavo del telefono.

Il porta smartphone a forma di donut è completo e bellissimo, realizzato con materiali semplici ed economici come la carta e il cartoncino. Se ami lavorare con la carta, scopri come realizzare dei bellissimi orecchini in stile tropicale.