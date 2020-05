Riciclo creativo | segnaposto con rosa di carta -VIDEO

Un segnaposto con una bellissima rosa, perfetto per la tavola della primavera. Un oggetto bellissimo realizzato riciclando in modo creativo i cartoni delle uova.

La primavera ci inonda con i suoi colori e i suoi profumi, soprattutto legati al risorgere della natura, in particolare allo sbocciare dei fiori. La tavola, in questa stagiona così bella, si dovrà vestire di colori pastello molto delicati ma anche di motivi e particolari floreali, come l’originale e raffinato segnaposto con rosa di carta, realizzando riciclando in modo creativo i cartoni della uova.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come realizzare una lampada di carta fai da te -VIDEO-

Il riciclo creativo è diventato un hobby, legato ad una esigenza che si è trasformata in una vera e propria forma artistica. Scopriamo come realizzare il bellissimo segnaposto e se ti piace riciclare e creare, guarda come realizzare dei bellissimi bicchieri da bibita decorati.

Come realizzare il segna posto con rosa di carta | il video tutorial

Per realizzare il segnaposto con rosa di carta, avrete bisogno di:

cartoni delle uova

filo di ferro

carta crespa verde

carta da pacco

colla a caldo

colore acrilico rosa

colore acrilico bianco

pennello

forbici

colla stick

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bolle di sapone fai da te senza glicerina -VIDEO-

Per prima cosa si dovrà ricoprire un fil di ferro con una strisciolina di carta crespa verde cosparsa di colla stick. Dopo aver creato lo stelo della rosa con il fil di ferro, creare una chiocciolina con la parte bassa del ferro per creare una base per la rosa.

A questo punto si potranno ritagliare i petali della rosa dai cartoni delle uova con l’ausilio delle forbici. La forma perfetta dei petali è indicata nel video tutorial. I petali andranno poi dipinti con il colore acrilico e incollati tra di loro con la colla a caldo, per poter creare il fiore della rosa.

Dopo aver creato la rosa, che sarà davvero bellissima e di grande effetto, si ritaglieranno le foglie verdi dalla carta crespa verde e si incolleranno sullo stelo. Ultimo passo, sarà quello di attaccare il gambo alla rosa con la colla a caldo e corredarlo di ‘tag’ in carta da pacco con il nome del commensale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primavera fai da te | api con barattoli di latta -VIDEO-

Il ‘tag’ si potrà legare allo stelo della rosa con uno spago naturale. Se ami i fiori di carta scopri come realizzare dei narcisi bellissimi.