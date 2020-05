L’humus di patate arrosto e rosmarino, una ricetta vegana assolutamente gustosa, sfiziosa e semplice da preparare perfetta da servire con dei croccanti crostini di pane.

Con il caldo la voglia di mettersi ai fornelli per ore non è davvero piacevole, per questo avere delle ricette veloci da preparare e gustose rappresenta una appetitosa opportunità di conquistare il palato di tutta la famiglia, servendo in tavola qualcosa di sfizioso come l’humus di patate arrosto e rosmarino.

L’humus è una pietanza che può essere gustata con del pane bruscato, dei grissini, una piadina farcita con verdure o anche delle verdure crude tagliate a bastoncino. Scopriamo come preparare questo gustoso humus di patate arrosto e rosmarino. Se ami l’humus non perdere la ricetta dell’humus ai pomodori secchi.

Come preparare l’humus di patate arrosto e rosmarino | il video tutorial

Per preparare l’humus di patate arrosto e rosmarino, avrete bisogno di:

240 grammi di ceci cotti

250 grammi di patate

40 grammi di tahin

2 cucchiai di succo di limone

1 presa di sale

1 pizzico di peperoncino

qualche rametto di rosmarino

sale quanto basta

pepe quanto basta

olio extra vergine di oliva

filone di pane

Per prima cosa si dovranno pelare le patate e dopo averle tagliate a cubetti, condirle con sale, pepe, rosmarino e olio e cuocerle in forno a 200°C per circa 20 minuti.

A questo punto si potrà creare l’humus versando in un frullatore i ceci, le patate raffreddate, la salsa tahin, il succo di limone, il sale e il rosmarino. Si triterà il tutto aggiungendo acqua fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere olio e trasferire l’humus ottenuto in una ciotola.

L’humus potrà essere servito assieme a dei crostini di pane, realizzati in casa. Dopo aver tagliato a cubetti delle fette di pane, si faranno saltare in padella con olio e peperoncino fino a quando risulteranno croccanti.

I crostini di pane potranno essere cosparsi sull’humus o serviti a parte, ma l’effetto finale sarà in ogni caso molto bello e ottimo da gustare. Gli humus si possono gustare anche con una fragrante focaccia, ecco la ricetta veloce per prepararla.

Fonte: Vegolosi.it