Come realizzare una lampada di carta fai da te -VIDEO

Una graziosa, colorata ed originale lampada di carta fai da te, perfetta per rinnovare qualche angolo della casa in modo artistico ed economico.

Se siete alla ricerca di una lampada che illumini i momenti di relax, magari quello dedicato ad una buona lettura, ecco come realizzare una bellissima lampada sospesa in carta che potrete personalizzare nei colori e nella decorazione.

I materiali per realizzarla saranno davvero semplici, di facile reperibilità e alla portata di tutti, ma l’effetto finale sarà bellissimo. Questa lampada potrà essere anche un compendio perfetto per la cameretta dei bambini. Ecco tutti i passi per realizzarla seguendo il video tutorial. Se ami il fai da te ecco come realizzare dei bellissimi narcisi di carta.

Come realizzare la lampada di carta | il video tutorial

Per realizzare la lampada di carta, avrete bisogno di:

cartoncino colorato

colore acrilico

lampadina

cavo elettrico

cotton fioc

piatto rotondo

colla a caldo

forbici

cordoncino

Per prima cosa ritagliare la sagoma di un cerchio sul cartoncino colorato utilizzando come dima il piatto di carta. Piegare il cerchio in 4 parti e ritagliare un raggio.

A questo punto si potranno disegnare i pois con il colore acrilico preferito utilizzando un cotton fioc. Una volta asciugato il colore acrilico, si dovrà piegare ogni parte di cerchio in otto parti creando una sorta di ventaglio dall’effetto molto grazioso.

A questo punto si potrà inserire il cavo elettrico con la lampadina al centro del cerchio e chiuderlo con la colla a caldo. L’attaccatura centrale del cerchio con il cavo in evidenza potrà essere nascosta da un cordoncino incollato con la colla a caldo.

La lampada è completata e potrà essere sospesa in qualsiasi parte della casa. Un oggetto d’arredo davvero particolare, dal gusto vintage e semplice da realizzare. Se ti piacciono i complementi d’arredo ecco come realizzare delle bellissime lanterne patchwork per l’esterno.