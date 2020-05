Riciclo creativo | bicchieri da bibita decorati -VIDEO

ll riciclo creativo è una grande risorsa e soprattutto una forma d’arte. Ecco come realizzare dei bellissimi bicchieri da bibita colorati riciclando barattoli di vetro e vecchi smalti per unghie.

L’estate sta arrivando e le calde giornate di sole, potranno essere allietate da una bibita fresca, magari gustata in giardino. Scopriamo come realizzare degli originali e graziosi bicchieri da bibita decorati a mano riciclando dei barattoli di vetro e degli smalti per unghie.

Il riciclo creativo è ormai considerata una forma bellissima di arte, capace di donare una seconda vita ad oggetti destinati al macero. Se ami questo tipo di attività non perdere il tutorial per trasformare delle bottiglie di vetro in splendidi vasi d’arredamento.

Come realizzare dei bicchieri da bibita decorati | il video tutorial

Per realizzare i bicchieri da bibita decorati, avrete bisogno di:

barattoli di vetro

smalti per unghie

pennarello nero punta fine indelebile

Pochi e semplici elementi per creare un servizio di bicchieri da bibita davvero originale. Come? Decorando dei barattoli di vetro con degli smalti per unghie e creando tante fantasie colorate che vedranno come protagonista la frutta.

La prima cosa da fare sarà quella di lavare perfettamente i barattoli e asciugarli. Poi si potrà procedere con la realizzazione dei disegni con gli smalti per unghie. Si potranno disegnare delle fragoline, delle ciliegie, delle fette di anguria e tutta la frutta estiva che si ama.

Una volta realizzati tutti i disegni, andranno definiti i dettagli con il pennarello nero. Gli smalti aderiranno perfettamente al vetro e l’effetto finale sarà davvero bellissimo. Basteranno tante cannucce colorate per creare un perfetto angolo ristoro estivo e colorato. Si consiglia di lavare a mano i bicchieri.

L’arte non ha confini e il riciclo creativo può essere un’attività perfetta da proporre anche ai bambini. Scopri come realizzare delle api con dei barattoli di latta. Le api saranno perfetta da appendere tra le piante del terrazzo o del giardino.

