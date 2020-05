Fai da te | come realizzare dei narcisi di carta -VIDEO

Dei bellissimi narcisi di carta fai da te perfetti per portare in casa la primavera con i suoi colori e i suoi fiori. Il video tutorial per imparare a realizzarli in modo semplice.

I fiori sono l’inno alla primavera e il fai da te, si presta benissimo alla creazione di tanti fiorellini diversi da utilizzare per decorare la casa, un pacco regalo o anche semplicemente per realizzare un’originale composizione floreale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | candela in tazza per la festa della Mamma -VIDEO-

Scopriamo come realizzare dei meravigliosi narcisi di carta che potranno essere un progetto creativo da proporre anche ai bambini. Assieme ai narcisi scopri anche come realizzare delle coloratissime farfalle di carta.

Come realizzare i narcisi di carta | il video tutorial

Per realizzare i narcisi di carta, avrete bisogno di:

carta crespa colorata

carta da pacco

bastoncini di legno

barattolo in latta

nastrino

muschio

laccetti chiudi sacchetto

acquerelli

colla a caldo

forbici

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primavera fai da te | api con barattoli di latta -VIDEO-

Per prima cosa si dovranno ritagliare i petali di carta crespa e modellarli con le mani come indicato nel video tutorial. Poi si dovranno ritagliare dei rettangoli di carta crespa gialla per realizzare i petali del narciso dopo aver sagomato perfettamente i petali con le forbici si potrà assemblare il fiore seguendo il video tutorial in ogni singolo passaggio.

I petali andranno incollati attorno al bastoncino di legno con la colla a caldo seguendo un ordine circolare ben preciso. Prima andranno applicati i petali gialli e poi i bianchi nella parte esterna. A questo punto potranno essere tagliate e incollate le foglie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primavera fai da te | come realizzare un cactus di carta -VIDEO-

Il fiore potrà essere sfumato con gli acquerelli per dare un effetto molto reale. Dopo aver realizzato i fiori, si potrà ricoprire il barattolo di latta con la carta da pacco e dopo aver inserito i fiori nel barattolo si potrà aggiungere del muschio a riempimento.

I narcisi sono fiori bellissimi che realizzati con la carta regalano un effetto coreografico molto importante. Potranno davvero essere protagonisti di piccoli angoli della casa o diventare un dono fai da te. Se cerchi un progetto creativo da proporre ai bambini non perdere la pasta modellabile di bicarbonato.