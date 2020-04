Fai da te | pasta modellabile di bicarbonato -VIDEO

La pasta modellabile di bicarbonato, una risorsa creativa da proporre ai bambini e perché no, anche agli adulti per dare vita a progetti creativi semplici e divertenti.

L’attività manuale è una delle pratiche che amano i bambini e che sono funzionali al loro sviluppo psico fisico. Attraverso la manipolazione anche i bambini più piccoli riescono a sviluppare delle competenze, a divertirsi e a dare sfogo alla loro creatività manifestando il loro mondo interiore.

Utilizzare delle paste modellabili completamente atossiche, sarà un modo per far giocare i bambini in modo sereno e anche un modo economico per avere sempre a disposizione uno strumento per la creatività che si può preparare in pochi minuti con ingredienti facilmente reperibili in ogni supermercato. Ottima anche la pasta modellabile fatta con il dentifricio.

Come creare la pasta modellabile di bicarbonato | il video tutorial

Per preparare la pasta modellabile di bicarbonato, avrete bisogno di:

200 grammi bicarbonato di sodio

100 grammi di amido di mais

100 ml acqua

Tre semplici ingredienti per la preparazione della pasta modellabile di bicarbonato, perfetta da proporre ai bambini di tutte le età, ma ottima anche per gli adulti, magari per creare piccoli monili dall’effetto prezioso e cangiante. Il bicarbonato di sodio infatti conferisce alla pasta una particolare perlescenza e un candore unico.

Sarà davvero semplice realizzare la pasta di bicarbonato che potrà essere messa a disposizione dei bimbi con tranquillità. Ma scopriamo il procedimento per prepararla.

Per prima cosa si dovranno mettere tutti gli ingredienti in un tegame anti aderente. Dopo averli miscelati con un cucchiaio di legno o di plastica si metterà il tegame sul fuoco, continuando a mescolare fino a quando si otterrà un composto omogeneo e abbastanza compatto.

Il composto ottenuto andrà fatto raffreddare e portato su un piano da lavoro dove si continuerà a lavorare fino a quando si otterrà un panetto bianco, malleabile e dall’aspetto omogeneo. La pasta ottenuta sarà subito pronta all’uso e potrà essere conservata ben avvolta nella pellicola trasparente fino ad un mese. Non vi resta che guardare il video tutorial!

Sono molti i soggetti realizzabili dai bambini con le paste modellabili, ma acquistare delle formine o degli stampi, renderà il loro gioco ancor più divertente. Scopri come preparare la pasta modellabile di balsamo.