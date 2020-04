Primo piatto | spaghetti con acciughe e pan grattato -VIDEO

Un primo piatto povero ma molto gustoso, tipico della tradizione gastronomica siciliana semplice, economico e soprattutto veloce da preparare.

Avete esigenza di preparare un primo piatto gustoso, che sfizi il palato con il sapore di mare e veloce da preparare? Gli spaghetti con acciughe e pan grattato sono la ricetta perfetta che conquisterà al primo assaggio e che vi permetterà di servire una tavola di diverse persone in modo economico.

Le acciughe sott’olio sono un ingrediente che tutti dovremmo avere in dispensa. Perfetto per la preparazione di primi piatti, per insaporire alcuni secondi e preparare delle gustose tartine con l’aggiunta di burro o formaggio spalmabile. Ma scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare dei gustosi spaghetti con acciughe e pan grattato. Se amate le acciughe non potete perdere i pomodori gratinati con le acciughe.

Come preparare gli spaghetti con acciughe e pan grattato | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti con le acciughe e il pan grattato, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti

30 grammi di acciughe sotto’olio

20 grammi di olio extra vergine di oliva

70 grammi di pan grattato

3 spicchi d’aglio

Per prima cosa si dovrà mettere a bollire dell’acqua per la cottura delle pasta e mentre quest’ultima arriva al bollore, ci si potrà dedicare alla preparazione del condimento per questo gustoso primo piatto.

In una padella versare un filo d’olio exrtra vergine di oliva con l’aggiunta degli spicchi d’aglio privati della pelle assieme ai filetti di acciughe scolati dall’olio della conservazione. Lasciate cuocere, aggiungendo un mescolo di acqua calda, quella di cottura della pasta, e lasciar sciogliere le acciughe per circa 10 minuti.

In un’altra padella, si potrà versare un filo di olio di oliva e si tosterà il pan grattato fino a che le briciole non saranno ben dorate. Dopo aver preparato anche il pane, si cuoceranno gli spaghetti per 5 minuti e dopo averli scolati si metteranno nella padella con il sugo di acciughe eliminando gli spicchi d’aglio.

A questo punto si dovrà risottare la pasta aggiungendo di tanto in tanto dell’acqua di cottura. Quando la pasta avrà terminato il suo tempo di cottura, si potrà aggiungere parte del pan grattato tostato mescolando e dopo aver servito gli spaghetti in ogni piatto, si potrà aggiungere il resto del pan grattato come decorazione.

Gli spaghetti andranno serviti ben caldi e appena fatti, altrimenti la panatura potrebbe perdere la sua croccantezza non rendendo giustizia a questo primo piatto che piacerà a tutta la famiglia e a chi ama i sapori e gli ingredienti genuini.